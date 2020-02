Apoya AMLO Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes 21 de febrero su apoyo al Paro Nacional de Mujeres convocado para el próximo lunes 9 de marzo.

En su conferencia matutina, dijo que las trabajadoras del gobierno federal están "en total libertad" de manifestarse como así lo deseen, por lo que no se aplicarán sanciones contra quienes decidan ausentarse de sus labores el día de la convocatoria feminista, esto de acuerdo con lo publicado por SDP Noticias.

"La que quiera participar, lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero la libertad. Lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción, no dejarse manipular", expresó.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS