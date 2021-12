"Vienen (en el libro) testigos directos de los hechos cuya identidad me he reservado... me he reservado porque, por desgracia, a lo largo de estos años de investigación, al menos dos de mis fuentes han sido asesinados", comentó.

Anabel Hernández detalló que una de sus fuentes que perdió la vida fue la que le reveló los nexos del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa.

"Lo ejecutaron a plena luz del día en la Ciudad de México, otro de mis informantes -testigos directos de los hechos- era el familiar de un militar que trabajó en el 27 Batallón de Infantería aquella terrible noche en Iguala y que finalmente había accedido a hablar conmigo para decirme lo que había pasado en el Batallón, a cuántos estudiantes se habían llevado adentro y que no salieron nunca más de ahí, y cuando estaba por concretarse la cita mataron a mi fuente en Cocula mientras estaba podando un árbol en la banqueta de su casa", indicó.

Anabel también dijo que otras de sus fuentes han sido perseguidas y encarceladas de manera injusta.

"Ha sido una persecución brutal de este sistema corrupto criminal de México contra mis informantes. Pero hoy quiero decir que estos testigos (del nuevo libro) están dispuestos, si alguien me demanda -que no la hay todavía-, a hablar. Yo he sido muy prudente en la publicación de este libro... este libro sabemos que hablar de los nombres de las personas es una cuestión muy seria, cuando lo hago es que tengo el 1000% de la información corroborada total y absolutamente", detalló.

Anabel Hernández contesta a Galilea Montijo

La periodista Anabel Hernández contestó a Galilea Montijo y a todos los que menciona en su libro sobre supuestas relaciones de estrellas del espectáculo con gente dedicada al narcotráfico.

En un texto del escrito titulado "Emma y las Otras Señoras del Narco", Hernández detalló:

Esta investigación la he realizado con el mismo rigor y método que mis investigaciones sobre las redes de corrupción y abuso de poder. Tuve acceso a testigos directos, presenciales, de los hechos que aquí narro; personas que justamente estaban ahí, tras bambalinas, observando este mundo íntimo hasta ahora secreto. Colaboradores muy cercanos a los narcotraficantes de los que habla el libro que vieron su interacción, con sus mujeres y familia".

De acuerdo a la pequeña reseña del libro en Amazon, "el reportaje trata del complejo mundo del crimen organizado en México y su relación con el mundo de la farándula".

Anabel dice que con este libro busca entender "los diversos componentes de los cárteles de la droga, los cuales tienen sumido a México desde hace décadas en una espiral de violencia en la que todos los días son explotadas, desaparecidas o asesinadas decenas de personas inocentes, muchas de ellas del sexo femenino".

En estas páginas desfilan personajes como Emma Coronel y otras esposas de importantes narcotraficantes, una ex Miss Universo (Alicia Machado), y algunas de las actrices, cantantes y conductoras de televisión -como Galilea Montijo y Ninel Conde- más reconocidas y aplaudidas en México, tanto del pasado como de la época actual.

"Madres, esposas y amantes. Mujeres que se amoldan a las reglas machistas de sus amos y bailan ante ellos -en privado, fiestas u orgías- la danza de los siete velos, y lo hacen sobre los cadáveres de los miles que han sido víctimas de los mismos hombres a quienes deleitan con su cómplice presencia a cambio de dinero, joyas y propiedades", afirma el texto de Amazon del libro de Anabel Hernández.

Según la reportera mexicana, en las páginas "se lleva al lector a las reuniones familiares, fiestas y alcobas de diversos narcotraficantes donde ocurren las historias de amor, compra y venta de placer, incesto, ambición, traición y venganza. Un mundo hasta ahora desconocido".

https://www.elimparcial.com/mexico/Anabel-Hernandez-Dos-de-mis-fuentes-de-informacion-han-sido-asesinados-20211207-0125.html