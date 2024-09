AMLO: "No se debe subestimar a su futura sucesora, Claudia Sheinbaum es una mujer de nación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se debe subestimar a su futura sucesora, Claudia Sheinbaum ya que ella es “una mujer de Nación”.

Este miércoles, el presidente López Obrador, dijo con respecto a las críticas de que, presuntamente él estará detrás del mandato de Sheinbaum, que él se retirará a su finca y:

“Ella –Claudia Sheinbaum- es muy capaz que no la subestimen, es de primera, no es mujer de Estado, es mujer de nación, es más que estadista”.

Destacó que la presidenta electa es una mujer de carácter:

“Ya dije que Claudia tiene cabeza, corazón y carácter, para que sobre la advertencia no haya engaño, no vaya a ser que van a pensar que va a ser manipulable, y le va a dar miedo. No, no, no. Ya lo dije una vez y lo repito, ¡yo soy fresa!, soy moderado”.

Y como prueba de ello recordó que, cuando él fue Jefe de Gobierno, la próxima mandataria federal fue su secretaria de Medio Ambiente, y en su gestión hizo “cosas extraordinarias” como la construcción del Metrobús, la separación de los residuos, y coordinar la construcción de los segundos piso.

Por ello, el mandatario llamó a cerrar filas junto a ella, como lo hizo el domingo a través de una carta dirigida al VII Congreso Nacional de Morena:

“La acompañen en la difícil tarea de gobernar, con la misma lealtad, con el mismo cariño, y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”.

Esto, porque en el documento leído por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el presidente López Obrador, da constancia de las capacidades de Sheinbaum Pardo como “luchadora social, académica, científica, dirigente política, funcionaria y gobernante excepcional, talentosa, bien preparada, mujer de convicciones y de buen corazón”.

Lo anterior, según el documento leído, se vio reflejado en parte de los más de 36 millones de sufragios a favor del partido guinda, porque otra parte tuvo como origen:

“Las obras realizadas y la revolución de las conciencias que emprendimos desde abajo y entre todos”.

De igual manera, López Obrador les recomendó anteponer el interés de México y la población, por sobre los conflictos personales, además de evitar caer en los “vicios” de la política mexicana:

“Fortalezcan la hermandad el compañerismo, y la institucionalidad del partido, mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad (…) No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas, eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo, no roben, no mientan, y no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando iniciamos nuestro caminar”.