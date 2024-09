AMLO muestra investigación sobre nepotismo en el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó en su conferencia matutina de éste lunes, dio lectura al informe sobre el nepotismo en el Poder Judicial, en el que se destaca que:

“Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados, ocupan plazas en tribunales de su adscripción, o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En el reporte se enlistan datos de 112 jueces, y magistrados, que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El titular del Ejecutivo federal, añadió que:

“Cada quién debe forjarse su propio destino, no se heredan en política genes, es la conducta la rectitud, el trabajo y el amor al pueblo”. Contrario dijo a la monarquía que se hereda.

El presidente confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán, busca ser secretario general de Morena cuando él se retire de la vida política del país.

Al ser cuestionado sobre si Andrés Manuel López Beltrán, contendería para la presidencia o a la secretaría general de Morena, el titular del Ejecutivo federal, mencionó:

“No creo que a eso, pero sí va a participar”.

“Jesús Ramón no va a participar en el gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, y quiere apostar a ser electo y yo no tengo nada que ver en eso”.

Norma Piña está en su derecho de manifestarse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, está en su derecho de oponerse a la reforma al Poder Judicial, como cualquier otra persona.

Sin embargo insistió en que hay una necesidad de limpiarlo de corrupción, y por ello es importante la iniciativa:

“Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a la reforma judicial, sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe que predomina la corrupción y que urge limpiarlo, en beneficio de todos”.

Cuenta anécdota con su hijo Andrés Manuel López Beltrán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, relató en su conferencia matutina, una anécdota sobre su hijo Andrés Manuel López Beltrán, cuando en Tabasco llegó un circo, y su hijo le pidió que lo llevara junto con sus hermanos, pero al negarse a llevarlos, éste se enojó con su padre por sus ocupaciones políticas:

“Una vez con Andrés, llegó un circo a Tabasco, estaba pequeñito, y me pidió que los llevara al circo y tenía una asamblea en la tarde y le dije que no, que tenía un compromiso. Entonces, se enojó mucho y se puso a llorar, y se fue al cuarto y se encerró. Le dije: ‘ya hijito, ya amor, dame un besito’. Y me dijo: “que te lo dé la política’”.