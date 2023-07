Marea imparable, 4T más fuerte que nunca: AMLO congrega multitudes en CDMX

Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo de la Ciudad de México en donde celebró el quinto aniversario de su triunfo electoral, el cual ocurrió en el 2018. El mandatario acompañado de gobernadores de la Cuarta Transformación y de miembros de su Gabinete ofreció su discurso ante una multitud de personas que ya lo esperaban.

Desde horas antes de la cita en el zócalo, múltiples autobuses que habían transportado a personas de diversas partes del país, se encontraban estacionados. En su camino al templete, el presidente junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez, fue coreado por los miles de simpatizantes.

Desde el ángel de la Independencia hasta Bellas Artes, familias completas asisten a manifestar su solidaridad al titular del Ejecutivo Federal.

Claudia Sheinbaum, ex jefa del gobierno capitalino, llegó al evento y declaró a los medios de comunicación un mensaje de unidad entre las corcholatas.

Citlali Hernández, Paco Ignacio Taibo II, Dolores Padierna, son otras personalidades que han llegado al evento.

Todos ellos celebran la hazaña ciudadana, el triunfo de Morena, y del presidente López Obrador hace cinco años.

Coinciden en que solo la unidad y la cohesión podrá hacer que Morena ratifique el triunfo en las elecciones presidenciales del 2024.

La primera en tener la voz fue Luisa María Alcalde, titular de Gobernación (Segob) quien destacó que en más de 70 ocasiones los ciudadanos han acudido al llamado del presidente.

"En 457 días habrá de concluir la primera etapa del proceso de transformación, pero eso no significa un descenso, al contrario, estamos comenzando el momento estelar de la 4T. Hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría y aquí seguimos", mencionó.

Para concluir con su discurso María Alcalde expresó: La transformación no se va, no se va, no se va. Haciendo referencia a una conocida canción del grupo Morat.

Posteriormente Delfina Gómez, próxima gobernadora del Estado de México aseguró que la 4T hizo raíces en millones de hogares. Además, mencionó que era un gran honor estar frente a un pueblo unido y organizado que hizo posible la 4T.

El presidente al iniciar con su discurso mencionó que la Cuarta Transformación era más fuerte que nunca gracias al principio de atender y respetar al pueblo.

Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando a la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

En cuanto a la violencia, AMLO aseguró que su Gobierno avanza en su erradicación, así mismo mencionó que no se han creado impuestos nuevos por lo que hay justicia y tranquilidad social, además dijo que la clave para sus logros económicos es no permitir la corrupción en el Gobierno Federal.

"Lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso", externó el presidente.