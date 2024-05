AMLO: "Coneval reporta que pobreza se redujo un 35.8 por ciento"

A las 7:40 horas de éste 29 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inició a su conferencia mañanera.

El mandatario justificó el retraso, debido a que la reunión con el gabinete de seguridad se prolongó.

Señaló que diversas causas afectan al país, entre ello, lo referente al proceso electoral para que la gente pueda acudir a votar sin miedo, sin temores, en elecciones limpias, libres y se decida el destino del país.

El presidente dio dos buenas noticias, una colectiva dónde dijo conforme a datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), reportaron una disminución del 35.8% de la pobreza en el país, algo que no se veía desde hace mucho tiempo.

Asimismo indicó que como Noticias del día: El día jueves y viernes, 30 y 31 de mayo, se suspenden las mañaneras por la veda electoral, se reanudarán hasta el 3 de junio.

El presidente López Obrador, manifestó que el día de hoy permanecerá en Palacio Nacional, y el próximo sábado visitará la Islas Marías para celebrar el Día de la Armada.

El titular del Ejecutivo federal, dijo que el domingo votará muy temprano, en cuánto habrán las casillas.

Aseguró que la gente ha sido muy respetuosa con su persona, y ha actuado con cierta prudencia para no caer en ninguna provocación o acoso, dándole la vuelta, no cayendo en la trampa de la violencia.

Anotó que la política tiene que ver con los argumentos, persuadir, no imponer, no vencer o destruir, no odiar, ganar en buena lid.

El presidente de México manifestó querer terminar su gobierno sin un actos de reprensión, sin actos autoritarios y sin masacres.