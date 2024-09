"24 de septiembre se izará bandera blanca de salud": López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de éste jueves, informó que es probable que el 24 de septiembre se logren izar las banderas blancas, como indicativo de que los servicios se salud están al 100%.

Dijo que se ha realizado una gran inversión en el equipamiento de clínicas y hospitales.

El mandatario agradeció a gobernadoras y gobernadores, que aceptaron la federalización, afirmó que algunos optaron por no hacerlo, y ejercer su propio modelo o sistema.

El presidente López Obrador, anotó que hubo avances en el tema de la basificación de trabajadores de salud.

AMLO: "Hay inversión extranjera récord"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó en su conferencia mañanera de éste jueves, que ha tenido buena relación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; y que se ha trabajado de manera conjunta, ya que la entidad ha recibido mucha inversión extranjera.

El titular del Ejecutivo federal, dijo que no es cierto que por la Reforma Judicial estaba saliendo capital del país, o que no estaba llegando inversión extranjera al país, ¡eso no es cierto!, exclamó.

El presidente López Obrador, mencionó que el año pasado se tuvo inversión extranjera récord por más de 35 mil millones de México, "éste año será mayor", refirió.