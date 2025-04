¿Otro Mundial para México? Sería sede del Mundial Femenil 2031 junto a Estados Unidos

Falta un año para que México vuelva a ser anfitrión de la Copa del Mundo (junto a Estados Unidos y Canadá), y parece ser que nuestro país volvería a recibir a la máxima cita futbolística, pero esta vez en su rama femenil.

Así lo señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Congreso Ordinario de la UEFA en Belgrado, donde señaló que dos candidaturas se perfilan para acoger las ediciones de la Copa del Mundo Femenina de 2031 y 2035 respectivamente: Estados Unidos y Reino Unido.

Sobre la edición de 2035, Infantino dijo que la única candidatura "de interés" era la que englobará a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte; mientras que en 2031, Estados Unidos ha sido el único país hasta ahora en presentarse como opción, luego de renunciar a la organización de 2027, que se quedó Brasil.

Al abordar esto, el presidente de la FIFA mencionó que "probablemente otros miembros de la Concacaf" se unan a Estados Unidos para presentar la candidatura conjunta a la organización del torneo, lo que parece indicar que México se uniría a la propuesta.

"Nos entusiasma la oportunidad de ser coanfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 y, en colaboración con nuestros socios de Concacaf, nos comprometemos a organizar un torneo que deje un legado duradero", escribió la Federación de Fútbol de Estados Unidos, cuatro veces ganadora del certamen.

We are excited about the opportunity to co-host the 2031 FIFA Women´s World Cup and, in collaboration with our @Concacaf partners, are committed to delivering a tournament that leaves a lasting legacy - one that elevates women´s soccer across the world and inspires future... pic.twitter.com/3ZYmta0Mjj