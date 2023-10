Veracruzana pide ayuda para salir de zona de guerra en Israel (+Video)

Con el repunte en las hostilidades entre el grupo extremista Hamas e Israel, decenas de personas de nacionalidad mexicana han quedado varadas en la zona de conflicto.

Tal es el caso de Diana Lucía Guerrero, originaria del estado de Veracruz, y que se encuentra con su familia. La mujer, en sus redes sociales, ha pedido ayuda para poder volver al país.

Diana Lucía explicó que vivían cerca de la ciudad de Ofakim, una de las áreas atacadas por Hamas, por lo cual tuvieron que salir rápidamente, olvidando muchos documentos entre los cuales estaban sus pasaportes.

"Estamos en Israel esperando la ayuda por parte del gobierno mexicano; mis hijos, yo y mi marido somos mexicanos. Yo soy una mexicana que estuvo en la zona de conflicto, mi casa estaba muy cerca de una ciudad en la cual llegaron los terroristas.

"Yo escuché todo desde mi casa, literal salí corriendo de ahí con mis hijos, agarré solo pañales y lo que puede y olvidé mis pasaportes, olvidé todo prácticamente", relata la veracruzana en un video.

Actualmente, Diana Lucía, sus hijos y su esposo, se encuentran en una zona segura al norte de Israel; sin embargo, el no tener pasaportes ha sido un impedimento para poder dejar la zona de conflicto, por lo cual piden apoyo a las autoridades consulares mexicanas.

"Tengo fotos de mis pasaportes, creo eso me va a ayudar. Las autoridades me han dicho que me quede aquí hasta que tenga una respuesta de parte de ellos ya que mi situación es un poco vulnerable, ya que no tengo pasaportes y mi única opción es irme en el avión mexicano".

Mexicanos dejan Israel

Por otro lado, los dos primeros vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que buscaban repatriar a varios mexicanos ya han salido de Israel; se espera que en las próximas horas arriben a territorio nacional.

En total, según información de la Sedena, serían casi 300 los mexicanos que viajan en ambos vuelos. Entre estas personas viajarían la selección nacional de gimnasia rítmica.

Respecto a los más de 30 peregrinos originarios del sur de Veracruz que estaban en Israel, se sabe que abandonaron el país el martes con destino a Roma; desde ahí, viajarán de regreso a nuestro país.