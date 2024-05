Tormenta solar pone en alerta a todo el mundo; será la más intensa en décadas

Un mensaje emitido por el Centro de Predicción del Clima de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) ha puesto en alerta a prácticamente todos los meteorólogos en el mundo.

´Este es un evento inusual´, era parte del comunicado emitido por la dependencia y en el cual informaba que entre los días 10 y 12 de mayo al menos cinco eyecciones de masa coronal, provenientes del Sol, alcanzarían a la Tierra.

Si bien las explosiones solares son un evento relativamente común, la que se espera en las próximas horas podría no ser una situación que entre en el rango de lo normal, ya que se emitió una alerta geomagnética severa del nivel G4, algo no visto desde el año 2005.

Esta alerta fue emitida tras la detección múltiples llamaradas solares y eyecciones de masa coronal desde el 8 de mayo, las cuales podrían impactar a la Tierra.

First G4 (Severe) geomagnetic since 2005 has been issued.



The aurora tonight (5/10) /tomorrow morning (5/11) may become visible over much of the northern half of the country, & possibly as far south as Alabama to northern California. https://t.co/upPlNYuNev@NWSSWPC @NWS pic.twitter.com/JTHmXtRKOc