Se dice que... Todos los días cambia de candidatos

Todos los días cambia de candidatos

No se le ocurra leer a los columnistas políticos locales que cada día ponen a un candidato-a como el ganador porque lleva una ventaja de muchos puntos y al día siguiente es otro el político del mismo municipio, el que va adelante, lo que son los aspirantes de Morena, Movimiento Ciudadano son los que tienen mayores posibilidades. Dejan abajo al PAN y al Verde Ecologista al que no mencionan es al PRI como que es un partido político que desapareció en el estado de Veracruz.

Barajan los nombres de Rosa María Hernández Espejo en el puerto de Veracruz y en segundo a Indira Rosales San Román, en el caso de Alvarado solo pintan al del Verde Ecologista Beto Cobos y al PAN Gustavo Ruiz, en Boca del Rio a Bertha Ahued y Mary José Gamboa, pero de acuerdo al humor del periodista los va alternando un día está arriba una de las candidatas y 24 horas después figura abajo, todo cambia. De las empresas encuestadoras de nivel nacional se ha perdido la credibilidad y las que pagan los partidos políticos de antemano se sabe quién aparecerá con un gran puntaje.

Lo cierto es el dominio de las mujeres en Veracruz y Boca del Río y en Alvarado sólo la rifan los hombres. La equidad de género en estas elecciones no fue tomada en cuenta a pesar de que existe una norma constitucional.

Lo extraño es que a la ciudadanía de la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín no interesa quien vaya a ganar en la Xalapa a pesar de ser la capital del estado y donde se asientan los poderes.

Este desinterés sobre la ciudad capital ya tiene años que no importa quién sea el presidente municipal por lo regular es un funcionario que pasa desapercibido aunado es que no se arriesgan a visitarla por el desbarajuste vial existente y para perder el tiempo no vale la pena el viaje.

La mecha ya estaba encendida

Durante años se había hablado de la inseguridad existente en el Estado de Veracruz, desde que dejó el gobierno estatal el hombre leyenda Fernando Gutiérrez Barrios, se empezó a sentir un relajamiento. Que se fue agudizando con Patricio Chirinos que se la pasaba la mayoría del tiempo fuera de la entidad.

Para la gobernadora morenista Norma Rocío Nahle García le estalló la mecha que estaba encendida durante varios sexenios desde la complicidad del PRI y el bienio del PAN con el crimen organizado que encontró en la entidad veracruzana el ambiente propicio para sus actividades ilícitas.

Las elecciones eran de mentiras

El elevado número de personas que no responden a las encuestas es una clara señal que habrá sorpresas de candidatos-as que nadie esperaba que ganaran en sus respectivos municipios, en el pasado no ocurría cuando el hegemónico partido político designaba a su nominado ya se sabía que era el próximo gobernante, ya se tratara de una gubernatura o presidencia municipal o legislador federal o local.

No había nada que hacer, las elecciones eran de mentiritas.

Así llegaron los gobernantes López Arias, él designó a Murillo Vidal quien no pudo meter a Carbonell de la Hoz, Hernández Ochoa designado por la entonces esposa del presidente Echeverría, María Esther Zuno, Gutiérrez Barrios nombró a Dante Delgado, Patricio Chirinos y Miguel Alemán fueron designados por el entonces presidente y podíamos decir etc, etc.