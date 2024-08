¿Por qué Twitter (X) fue suspendido en Brasil a nivel nacional?

X (antes y popularmente conocida como Twitter) se encuentra desde este viernes suspendida en todo Brasil, esto producto de una disputa entre el empresario y dueño de la red social, Elon Musk, y el ministro del Supremo Tribunal Federal del país sudamericano, Alexandre de Moraes.

De acuerdo con la información, al multimillonario se le habría instruido nombrar un representante legal de la compañía en territorio brasileño, como parte de los esfuerzos del gobierno de aquel país por garantizar la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas. Musk se negó a acatar dicha medida.

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.



When we attempted...