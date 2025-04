¿Quién es Pete Best? Baterista original de The Beatles que anunció su retiro

Cuando se habla de The Beatles, uno automáticamente piensa en sus cuatro históricos integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr; sin embargo, cualquier mínimo conocedor del grupo sabrá que no son los únicos que contribuyeron en su historia.

Se sabe sobre figuras que reciben el mote de "quinto Beatle" por haber contribuido de cerca a las creaciones de la banda, pero existen otros que fueron miembros de The Beatles por derecho propio, es el caso de Pete Best, quien el día de hoy, con 83 años, anunció su retiro de la música.

El legado de Pete Best en The Beatles

Pete fue de hecho uno de los miembros fundadores de la banda, ocupando el rol de baterista antes de la llegada de Ringo Starr. Su nombre es menos conocido porque se bajó (o fue bajado) del barco antes de que este pudiera siquiera zarpar.

Lennon, McCartney y Harrison conocieron a Pete cuando recién comenzaban a subirse a los escenarios, y lo reclutaron debido a la urgencia de contar con los servicios de un baterista. Pete acompañó al grupo en sus inicios en The Cavern Club y durante la primera gira por Hamburgo, Alemania.

Sin embargo, la desafortunada noticia le llegaría en 1962, cuando el grupo buscaba su primer contrato con un sello discográfico, y llegaron a oídos de George Martin. Este deseaba darles una oportunidad a los jóvenes músicos, pero se negó a aceptar al "poco talentoso" baterista.

El grupo, sin pensárselo, echó a Pete para reclutar en su lugar a Ringo Starr; el resto es historia.

Pete Best continuó su camino en la música formando su propio grupo: la Pete Best Band, e incluso formando parte de convenciones dedicadas a los Beatles. Su paso por la banda sería reconocido años después, cuando grabaciones tempranas del grupo, con él a la batería, fueron incluidas en el proyecto The Beatles Anthology.

La noticia de su retiro fue compartida por su hermano Roag Best, con quien tocaba en su grupo. En el anuncio expresó que el baterista ponía punto final a todo tipo de presentación en vivo o aparición pública debido a "circunstancias personales"; Pete respondió al mensaje diciendo "me lo pasé genial".

A pesar de haber recibido el lado más amargo de la historia, Pete Best logra conservar un lugar en la historia del rock por su fuerte vínculo con el nacimiento de The Beatles. Aunque no le tocó gozar del estrellato, su nombre es reconocido y querido por los fans del cuarteto.