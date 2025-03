Papa Francisco: este es su estado de salud hoy 12 de marzo ¿hay mejoría?

El Papa Francisco, de 88 años, continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma tras ser ingresado el 14 de febrero por una neumonía bilateral. Según el último informe del Vaticano, su estado de salud se mantiene estable con ligeras mejorías, aunque el cuadro clínico sigue siendo complejo.

Durante su hospitalización, el Santo Padre ha seguido participando en actividades espirituales a través de videoconferencias, dedicando tiempo a la oración y recibiendo la Eucaristía. Los médicos han destacado que, aunque la evolución es positiva, se requiere una vigilancia constante debido a su fragilidad y edad avanzada.

¿De qué enfermó el Papa Francisco?

El Papa Francisco, presentó una infección grave que afecta ambos pulmones y causa complicaciones respiratorias. A lo largo de su hospitalización, el pontífice sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que provocó la intervención de los médicos para eliminar la mucosidad de sus pulmones.

Para ayudarlo a respirar, los médicos le colocaron una máscara de oxígeno y un ventilador, ya que sufrió tres crisis graves. Inicialmente fue tratado por bronquitis, luego le diagnosticaron neumonía bilateral y, finalmente, se enfrentó a estos episodios de insuficiencia respiratoria.

El Papa Francisco es particularmente susceptible a la neumonía debido a una condición médica previa: cuando era joven, contrajo pleuresía (una inflamación de los pulmones) y, como resultado, le extirparon parcialmente un pulmón. Esta historia médica lo hace más vulnerable a las infecciones pulmonares graves.

Según el último informe del Vaticano, su estado de salud se mantiene estable con ligeras mejorías, aunque su pronóstico ya no es reservado y no está en peligro inminente, el Papa Francisco continuará en el hospital durante varios días más para asegurar su completa recuperación, aunque hasta el momento, el Vaticano no ha proporcionado una fecha exacta para su alta, pero se espera que siga bajo tratamiento médico.

