Papa Francisco vuelve a sufrir 2 crisis respiratorias; se complica su salud

El Papa Francisco, de 88 años, ha experimentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda en las últimas horas mientras sigue hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. Según el comunicado diario del Vaticano, estas crisis fueron provocadas por una importante acumulación de mucosidad endobronquial, lo que complicó aún más su estado de salud.

Ante esta situación, el Pontífice ha tenido que retomar la ventilación mecánica "no invasiva" para estabilizar su respiración. A pesar de estas dificultades, el Vaticano asegura que Francisco ha permanecido "siempre lúcido, orientado y colaborador" durante estos episodios.

El Papa había pasado una noche tranquila, según los reportes de la mañana del 3 de marzo de 2025, e incluso logró desayunar con normalidad. Sin embargo, horas después, sufrió broncoespasmos severos, lo que llevó a los médicos a realizar dos broncoscopias para despejar sus vías respiratorias.

