NASA revela alarmante aumento de gases de efecto invernadero (+VIDEO)

El dióxido de carbono (CO2), principal gas de efecto invernadero, está acelerando el calentamiento global a un ritmo alarmante. Nuevas y reveladoras imágenes satelitales de la NASA muestran la magnitud de las emisiones de CO2 que impulsan el cambio climático, destacando su origen y movimiento en la atmósfera.

Los satélites de la NASA han captado remolinos de CO2 provenientes de diversas fuentes, como centrales eléctricas, incendios forestales y actividades ganaderas.

Los espectrómetros a bordo de los satélites detectan y monitorean gases de efecto invernadero, como el CO2. Un mapa global de la NASA muestra las concentraciones de este gas moviéndose a través de la atmósfera, impulsadas por los patrones de viento y la circulación atmosférica.

Las imágenes, que abarcan de enero a marzo de 2020, revelan cómo las emisiones de CO2 aumentan en las centrales eléctricas, incendios y ciudades, extendiéndose por continentes y océanos.

Durante el periodo analizado, la mayoría de las emisiones en China, Estados Unidos y el sur de Asia provinieron de centrales eléctricas, instalaciones industriales y vehículos.

En contraste, en África y Sudamérica, los incendios relacionados con la gestión de la tierra, quemas agrícolas controladas y la deforestación fueron las principales fuentes de CO2, junto con la quema de combustibles fósiles.

El video de la NASA muestra el CO2 en "pulsos", reflejando la actividad humana que ocurre principalmente durante el día. Aunque el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante, no es el más potente.

Ese título lo lleva el metano (CH4), que tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el CO2, aunque se libera en menores cantidades.

A pesar de las menores emisiones de metano, los científicos coinciden en que la Tierra se dirige hacia un desastre climático si no se reducen significativamente las emisiones. Con el tiempo, el calentamiento global podría causar agotamiento por calor, inundaciones en ciudades costeras debido al derretimiento de los polos y escasez de alimentos.

