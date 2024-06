Julian Assange deja la cárcel; habría logrado acuerdo con EE.UU.

Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, habría logrado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para poder obtener su libertad.

Según distintos medios internacionales Assange, de 52 años, aceptaría una pena de 62 meses de cárcel por el delito de conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ