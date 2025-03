Estos son los países más contaminados del mundo, según un nuevo estudio

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en América y se estima que hay alrededor de 6,7 millones de muertes prematuras al año por sus efectos, ya que la exposición a altos niveles de contaminación del aire pone en riesgo la salud.

A nivel mundial cerca del 99% de la población vive en lugares donde no se cumplen los niveles de las directrices de calidad del aire. Las enfermedades respiratorias,enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón, son algunos efectos que tiene la alta contaminación.

¿Cuáles son las naciones con niveles de contaminación más altos?

De acuerdo con un nuevo informe publicado por la empresa suiza IQAir, las ciudades indias, a pesar de una mejora en 2024, siguen dominando la clasificación mundial de las metrópolis más contaminadas por partículas finas, junto con conglomerados paquistaníes y la capital de Chad.

En India, la concentración de las PM2.5 - partículas finas inferiores a 2,5 micrones de diámetro - alcanzó los 50,6 microgramos por m3 de promedio, es decir, diez veces lo recomendado por la OMS.

Sin embargo, la situación en América Latina mejoró, así lo detalló el informe elaborado con apoyo de Greenpeace.

Aunque es una buena noticia, ya que la tasa de contaminación disminuyó un 7% con respecto a 2023, el país todavía alberga 14 de las 20 áreas urbanas más contaminadas por estas partículas perjudiciales para la salud humana. En tanto las dos capitales más contaminadas del mundo, son:

Yamena, capital de Chad Nueva Delhi, capital de India Daca Kinshasa Islamabad

Por otra parte la región con mejor calidad de aire en 2024, de acuerdo con el estudio fue Mayagüez, en Puerto Rico, con una concentración de PM2,5 de 1,1 m3. América registra un buen nivel de calidad del aire, salvo por los incendios forestales en Brasil.

Mientras que en México los datos indican que la concentración de partículas nocivas cayó un 2,6 μg/m3. El territorio mexicano, Chile y Brasil lideran en el número de ciudades que informan datos de calidad del aire, con 69, 50 y 46 ciudades, respectivamente.

Durante 2021, la contaminación del aire tanto atmosférica como doméstica)fue el principal riesgo ambiental para la salud, responsable de 8,1 millones de muertes prematuras en todo el mundo, según las estimaciones del informe "State of Global Air 2024" elaborado por Health Effects Institute e Institute for Health Metrics and Evaluation.