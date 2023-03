En EU, prohibirían vender dulces por daños a la salud

El legislador local de California en Estados Unidos, Jesse Gabriel, busca homologar una medida similar a la aprobada en la Unión Europea, en la cual una nueva iniciativa presentada por él, prohibiría en el estado la venta y fabricación de alimentos que contengan químicos peligrosos para la salud, como los dulces y los refrescos.

De llevarse a cabo el proyecto, California se convertiría en el primer estado en prohibir los Skittles o los Ding Dongs de Hostess, entre otros, y la única solución para que eso no pase sería que sus fórmulas sean cambiadas con la finalidad que sean menos nocivas para la salud, ya que sus químicos pueden representar diversos riesgos riesgos como:

La disminución de la respuesta inmunitaria

Hiperactividad en los niños

El aumento del riesgo de cáncer

"Me encantan los Skittles. Me encantan los Wild Berry Skittles. Los como todo el tiempo (...) Lo que realmente estamos tratando de lograr que hagan es cambiar sus recetas. Todos estos son ingredientes no esenciales". Dijo el legislador Gabriel al diario Los Ángeles Times.

Legisladores que apoyan la iniciativa, destacaron una serie de estudios que demuestran los vínculos que existen entre los productos químicos de los dulces con problemas de salud. En un estudio citado por la oficina de Gabriel,por ejemplo, se encontró que el dióxido de titanio, utilizado como colorante en los Skittles, estaba asociado con una disminución de las respuestas inmunitarias en ratas.

M&M´s y Milky Way, no aptos para consumo

El año pasado se presentó una demanda contra Mars, fabricador de los chocolates M&M's, Milky Way y los dulces Skittles, que afirma que que los dulces a pesar de ser tan coloridos, no eran aptos para el consumo humano, debido al dióxido de titanio. Cabe destacar que la sustancia está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), sin embargo, no puede representar en más del 1% del peso del alimento.

"Ciertamente algunos de los productos químico son probablemente más peligrosos que algunos otros (...) Sabemos que los parabenos, por ejemplo, son disruptores endocrinos (que afectan las hormonas). Sabemos que los tintes rojos son cancerígenos". dijo Dana Hunnes, dietista clínica en el Centro Médico de la UCLA.

Pero dijo que aún quedaban preguntas sobre si los resultados de las pruebas en animales como las ratas podrían extrapolarse a los humanos.