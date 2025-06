¿Por qué Misantla aún no tiene una Marcha del Orgullo LGBTQ+?

En pleno 2025, mientras ciudades del país ondean la bandera arcoíris con orgullo, Misantla sigue sin tener una Marcha del Orgullo LGBTQ++, ¿la razón?, desorganización, egos internos, rivalidades, falta de apoyo y cero presupuesto, así lo denunció en entrevista el activista Héctor Javier Martínez Chacón, mejor conocido como Javier Jons.

"No hay comité, no hay fondo, no hay voluntad real, lo que hay es una lucha detenida por falta de unión y respaldo", declaró con contundencia.

Jons fue el primer titular de la Dirección Municipal de Atención a la Diversidad Sexual, creada por el actual gobierno de Javier Hernández Candanedo, y aunque hoy ya no ocupa un cargo oficial, lanza un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades: "La diversidad no se celebra con discursos vacíos, se respalda con acciones y presupuesto".

"Hay muchos egos en el gremio, y sin organización no se puede avanzar, tampoco hay recursos: una marcha digna cuesta, y aquí no se ha invertido ni un peso para eso", lamentó.

También te puede interesar... Expatriados de EU crean comunidad LGBT+ en Puerto Vallarta

Del orgullo al silencio institucional

El activista recordó que durante su gestión no se registraron crímenes de odio en el municipio, un logro que atribuye al trabajo comunitario y a las jornadas de concientización que impulsó: "Antes, cada año perdíamos a alguien de la comunidad, eso cambió mientras estuvimos al frente, porque salimos a las calles, dimos pláticas, tocamos puertas", relató.

Sin embargo, hoy la dirección está prácticamente paralizada, y la comunidad LGBTQ++ de Misantla enfrenta nuevamente el abandono institucional.

También te puede interesar... En Mes del Orgullo, refrendan en Xalapa lucha por derechos humanos e inclusión (+VIDEO)

"No pedimos aceptación, pedimos respeto, y eso empieza con reconocer nuestra existencia y necesidades", sentenció.

Jons hizo un llamado firme a que la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual no desaparezca en el cambio de administración: "Tiene que continuar, pero no como adorno, necesita una persona LGBTQ+ al frente, que conozca, que viva, que luche, y sobre todo, que cuente con recursos para actuar", puntualizó.

Sin respaldo, sin voz, y sin presupuesto, la diversidad en Misantla sigue siendo invisible, y la invisibilidad también mata, ¿hasta cuándo la comunidad LGBTQ++ de Misantla dejará de estar en pausa?, la bandera ya está lista, falta que se atrevan a levantarla.