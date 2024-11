Elecciones de Estados Unidos: medios estadounidenses prevén victoria de Donald Trump

Los conteos en las urnas por las elecciones de los Estados Unidos continúan al momento, y los ojos de todo el mundo siguen a la expectativa de saber quién, entre Kamala Harris y Donald Trump, dirigirá a la nación más poderosa del globo por los siguientes cuatro años.

Los medios más importantes del país norteamericano ya realizan sus pronósticos, a medida que avanzan los escrutinios, y el prestigioso periódico The New York Times ya proyecta una victoria del candidato Donald Trump.

Al cierre de edición, el candidato republicano suma un total de 230 votos electorales, de los 270 que se necesitan para obtener la mayoría absoluta del Colegio Electoral, y con ello, la presidencia de los Estados Unidos.

El expresidente, que busca su segundo mandato, se adjudicó la mayoría del voto popular en los estados pendulares de Florida y Carolina del Norte, y lleva la delantera sobre Harris en Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Michigan.

También se adjudicó estados como Texas, Idaho, Oklahoma, Missouri y Tennessee.

La proyección del New York Times indica que el candidato obtendría la victoria con 301 votos electorales, además de una ventaja del 1% en el voto popular.

ELECTION ALERT: New York Times Election Forecast projects Trump wins the popular vote by 1% and wins 301 electoral votes