Ordena Donald Trump desclasificar archivos sobre la muerte de los Kennedy y Martin Luther King

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump ha estado más que activo firmando decenas de decretos y órdenes ejecutivas; si bien la mayoría de ellas han desatado una gran polémica, este jueves 23 firmó una muy específica que ha hecho eco entre los ciudadanos de Estados Unidos.

"Esta es una grande; mucha gente la está esperando desde hace décadas. Todo se va a revelar", decía el mandatario sobre una orden para desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, el exfiscal Robert F. Kennedy y del activista Martin Luther King Jr.

En el sitio web de la Casa Blanca se publicó un mensaje que sostenía que los estadounidenses "merecen transparencia y verdad".

Según el documento firmado, en los próximos 15 días el director de inteligencia y la fiscalía deberán alistar un plan para que sean publicados en un primer momento los archivos sobre la muerte del expresidente Kennedy. 45 días después, se hará lo mismo con los otros dos.

John F. Kennedy fue asesinado un 22 de noviembre de 1963 durante una gira en Dallas, Texas, cuando viajaba en un auto descapotable; Robert Kennedy, hermano del expresidente fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles el 5 de junio de 1968.

Cabe señalar que el hijo del exfiscal Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., es la apuesta de Trump para ser el próximo secretario de Salud en su administración.

Martin Luther King Jr. murió en abril de 1968, dos meses antes que Robert Kennedy; fue asesinado en el balcón del Hotel Lorraine de Memphis; es hasta la fecha una de las principales figuras de la lucha en contra de la segregación racial y por la justicia social.

La liberación de estos documentos es una de las tantas promesas de campaña que Donald Trump hizo a sus seguidores al asegurar que es de interés publico el dar a conocer los registros que aún están en manos del gobierno federal.

President Trump Orders Historic Transparency: JFK, RFK, and MLK Files to be Declassified



"This is a big one. A lot of people have been waiting for this for years, for decades. Everything will be revealed." –President Trump pic.twitter.com/iYfF7huHj9