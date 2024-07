Desestiman caso contra Donald Trump: la razón, por documentos clasificados

Una jueza federal desestimó el caso penal contra Donald Trump por acusaciones de mal manejo de información clasificada, por estas razones, la jueza Aileen Cannon encontró que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith era inconstitucional, poniendo fin a uno de los cuatro casos penales contra Trump mientras se prepara para aceptar la nominación presidencial republicana.

La decisión de Cannon, una jueza designada por Trump, rompe con los precedentes y llega en el momento en que el expresidente se recupera de un ataque ocurrido el fin de semana. Aunque, después de esta decisión no se descarta que el Departamento de Justicia pueda apelar la desestimación.

Mientras tanto, Trump celebró la decisión y pidió que se desestimen todos los demás casos en su contra, calificándolos de "ataques políticos" por parte del Departamento de Justicia demócrata.

¿Cómo se ha pronunciado la Casa Blanca?

La Casa Blanca no se ha pronunciado por el momento sobre la desestimación por parte de la jueza Aileen Cannon del caso de los documentos clasificados en el que estaba implicado Donald Trump. En su lugar, un funcionario de la Casa Blanca remitió a los periodistas al Departamento de Justicia.

Por lo que el presidente Joe Biden se habría referido por última vez al caso de los documentos clasificados de Trump mientras hacía campaña en Detroit, Michigan, el pasado viernes, diciendo lo siguiente:

"Trump todavía se enfrenta a cargos por mal manejo de información clasificada, que es un delito penal".

Tras esta afirmación, la Casa Blanca ha optado por no hacer comentarios directos sobre la decisión de la jueza Cannon, y en su lugar ha remitido las preguntas al Departamento de Justicia, que podría apelar la desestimación del caso.

¿El caso podría reabrirse?

Es posible que el ca

También te puede interesar... ¿Los Simpson hicieron predicción de atentado contra Donald Trump?, te contamos

so penal contra Donald Trump por mal manejo de información clasificada pueda reabrirse, pero no es del todo claro, pues la jueza Aileen Cannon señaló en su fallo que el Departamento de Justicia "podría reasignar fondos para financiar el funcionamiento de la oficina del fiscal especial Smith", pero aún no está claro si un nuevo caso pasaría el examen legal.

"Durante más de 18 meses, la investigación y el proceso del fiscal especial Smith se han financiado con fondos sustanciales extraídos del Tesoro sin autorización legal, y tratar de reescribir la historia en este momento parece casi imposible".

Señaló al respecto.

Por lo tanto, aunque la desestimación del caso por parte de la jueza Cannon parece ser un gran revés legal para el Departamento de Justicia, no se descarta por completo la posibilidad de que el caso pueda reabrirse si se cumplen ciertos requisitos legales relacionados con la financiación y el nombramiento del fiscal especial. Pero los resultados indican que reabrir el caso enfrenta importantes obstáculos jurídicos.