¿Atentado contra Donald Trump fue predicho por un profeta? Esto sabemos (+Video)

La noticia del atentado sufrido por el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer durante un mitin en Pensilvania, sigue dando de qué hablar en distintas partes del mundo.

Esta vez, algo que ha causado revuelo en redes sociales en las últimas horas es la viralización de un video de un profeta que presuntamente habría predicho el suceso.

En un video publicado el 14 de marzo del presente año en el canal de YouTube del pastor tailandés, Steve Cioccolanti, participó el profeta estadounidense, Brandon Biggs, hablando sobre presuntas señales bíblicas relacionadas con el eclipse solar del pasado 8 de abril.

Durante el video, en un punto el profeta comenzó a predecir un atentado que supuestamente sufriría el expresidente de la potencia norteamericana, narrando con sorprendente precisión los hechos ocurridos la tarde del sábado, especialmente aquel en el que el candidato republicano recibe un disparo en la oreja y se pone de rodillas.

BREAKING: The prophet Brandon Bible´s prophecy about Donald Trump´s assassination attempt from 3 months ago has resurfaced.



"I saw an attempt on his life, this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his ear drum, and I saw he fell to his... pic.twitter.com/7hePCA7crD