¿Los Simpson hicieron predicción de atentado contra Donald Trump?, te contamos

Los Simpsons son una de las series más famosas en la historia de la televisión en el mundo. Además de su historia y momentos de risa, esta producción sigue dejando a la gente sorprendida debido a sus predicciones. En esta ocasión, en redes sociales, se viraliza que un capítulo pudo anticipar el atentado contra Donald Trump, además de definir su futuro en la política de Estados Unidos ¡te contamos!

¿Predijeron Los Simpsons el intento de asesinato a Donald Trump?

El pasado sábado 13 de julio, Donald Trump sufrió un atentado durante un mitin en Butler (Pensilvania), donde recibió un disparo en la oreja. Los Simpsons ya han predicho que el candidato republicano llegaría a la presidencia de Estados Unidos, y en redes sociales muchos señalaron que la serie de animación también adelantó el intento de asesinato.

En Internet ha comenzado a circular lo que parece ser un fotograma de Los Simpsons mostrando a Trump muerto y dentro de un ataúd. Sin embargo, esta imagen no es real, porque la serie nunca mostró el asesinato del magnate. En Los Simpsons sí se puede ver a Trump en un mitin en el cortometraje Trumptastic Voyage.

Matt Selman, productor ejecutivo y showrunner de Los Simpsons, desmintió esta supuesta predicción.

"La imagen de Donald Trump en un ataúd nunca apareció en Los Simpsons. Está manipulada. Lamentablemente, es muy fácil crear predicciones falsas de Los Simpsons como estas con el fin de engañar a la gente".

Afirmó

Además, la imagen de la versión animada de Trump en un ataúd se ha compartido en las redes sociales desde al menos 2017.

Pero eso no quita que Donald Trump ha sido mencionado en Los Simpsons en muchas ocasiones, pues el expresidente ha aparecido únicamente en tres episodios. En el episodio 13 de la temporada 24, titulado Pequeño gran Kirk, se le ve porque la serie muestra un libro escrito por él. En Bart al futuro (11x17), se da a entender que Trump se convierte en presidente de Estados Unidos en algún momento antes de 2030. El magnate también aparece en el capítulo 28x20, Buscando al Señor Goodbart, que incluye una parte del especial de los primeros 100 días en el cargo de Donald Trump en sus créditos de apertura.

Otras predicciones de Los Simpsons

En los últimos años, la serie se caracteriza por las predicciones que ha realizado. Como si la familia amarilla contara lo que vamos a vivir en los próximos años.

Otro de los acontecimientos que predijo fue el atentado de las Torres Gemelas. Lo hizo en dos ocasiones: en 1993 en el episodio 12 de la temporada 4 'Marge vs the Monoraill', donde se ve a un avión destruyendo unos rascacielos y la segunda en el primer capítulo de la temporada 9, en el año 1997, 'Nueva York vs Homer', en la que la hija del matrimonio, Lisa le enseña a su hermano Bart una portada de un periódico en el que se lee "Nueva York" junto a los números a "9-11" con las torres gemelas por detrás. Este episodio fue eliminado en Estados Unidos en 2017.

También hay quien se acordó, durante la pandemia de coronavirus. De los disturbios en el Capitolio. O de la compra de Fox de Disney, entre otros.

¿Qué opinas?