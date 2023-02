Biden hablará con Xi Jinping tras incidente con 'globos espía'

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que este jueves espera entablar dialogo con su homologo chino Xi Jinping, sobre lo que ellos creen que era un globo espía perteneciente al gobierno chino el cual fue derribado a principios de mes.

"No buscamos una nueva guerra fría", dijo Biden, quien no informó cuándo hablaría con Xi pero afirmó que Estados Unidos seguía manteniendo contactos diplomáticos con China sobre este asunto.

"Espero hablar con el presidente Xi, espero que lleguemos al fondo del asunto, pero no me disculpo por derribar ese globo", dijo Biden en respuesta a las quejas de Pekín.

El gobierno chino dice que el globo de 60 metros tenía como objetivo examinar las condiciones meteorológicas, pero Washington afirma que se trataba claramente de un globo de vigilancia con un enorme tren de aterrizaje que contenía componentes electrónicos.

Joe Biden, que había hecho pocos comentarios públicos sobre la oleada de objetos aéreos que comenzó con el avistamiento del globo chino, rompió su silencio después de que los legisladores exigieran más información sobre los incidentes, que han desconcertado a muchos estadounidenses.

Afirmó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos seguía tratando de obtener más información sobre los tres objetos no identificados: uno que fue derribado sobre Alaska, otro sobre Canadá y un tercero que se precipitó en el lago Huron. El Gobierno ha dicho que fueron derribados porque suponían una amenaza para la aviación civil.

"Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, pero nada sugiere ahora mismo que estuvieran relacionados con el programa chino de globos espía o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país", dijo Biden.

Comunidades científicas dijeron que los objetos eran "muy probablemente globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación", agregó, y sostuvo que podrían haber sido detectados debido a la mejora de los radares en respuesta al globo chino.

"Por eso he ordenado a mi equipo que me presente normas más precisas sobre la forma en que trataremos estos objetos no identificados en el futuro, distinguiendo entre los que pueden plantear riesgos para la seguridad y los que no".

Estos comentarios se dieron durante los reportes, indicando que el globo derribado el 4 de febrero tenía originalmente una trayectoria que lo llevaría sobre Hawái, pero que se desvió de su curso a causa de los fuertes vientos.

El incidente obligó al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a posponer una visita a Pekín, donde ambas partes habían intentado estabilizar unas relaciones ya tensas.

Pekín criticó a Washington por reaccionar de forma exagerada al derribar el globo y advertió de "contramedidas frente entidades estadounidenses relevantes que socavan la soberanía y la seguridad de China". (Reporte de Steve Holland, Jeff Mason, Doina Chiacu y Kanishka Sing; información adicional de Laurie Chen y Martin Quin Pollard en Pekín; redacción de Michael Martina. Editado en español por Javier Leira)