¿Qué se sabe del audio con gritos desde el submarino Titán?: la historia detrás de la polémica

En los días subsecuentes a la confirmación de la muerte de los cinco tripulantes que iban a bordo del submarino Titán que no soportó la alta presión de las profundidades del Atlántico Norte e implosionó, surgió en las redes sociales un audio en el que supuestamente se escucha a los tripulantes gritar momentos antes de que se produzca la destrucción del sumergible de la empresa OceanGate.

Sin embargo, la agencia AP se dio a la tarea de indagar sobre el origen de los audios, por lo que resaltó que las autoridades estadounidenses no han difundido grabaciones del Titán de OceanGate grabadas momentos antes de su implosión.









¿Es real o falso el audio del Titán?

Informó que el audio que circula es desde 2020 y corresponde a una serie ficticia, confirmó su autor a The Associated Press. Publicaciones que se comparten en Facebook y TikTok afirman erróneamente que un audio en el que se escucha una persona gritando se grabó a bordo del submarino Titán de antes de su implosión la semana pasada.

Pero este sonido no tiene relación con el sumergible. La agencia hizo una búsqueda de esta frase y encontró un video publicado en julio de 2020 en el canal de YouTube Squimpus McGrimpus, que es parte de una serie ficticia de horror analógico basada en el videojuego Five Nights at Freddy´s.

En la descripción de este video se indica que la voz corresponde a theniftytable. Tras ser contactado por AP en Twitter, Nolan David, como se identifica theniftytable, confirmó que él grabó la voz para la serie.

Además, las autoridades de Estados Unidos y Canadá encargadas de la búsqueda no han difundido grabaciones atribuidas a las personas a bordo de la embarcación. "La Guardia Costera no ha publicado ningún audio en relación con los esfuerzos de búsqueda", dijo el portavoz de la agencia para una nota previa.





Una ventana, la causa de la tragedia del Titán

El Titán partió el domingo pasado y ese mismo día por la tarde fue reportado como retrasado aproximadamente a 700 kilómetros al sur de St John´s, en Terranova, en su expedición al sitio donde el Titanic se hundió hace más de un siglo.

Al menos 46 personas viajaron exitosamente en el sumergible de OceanGate hasta los restos del Titanic en 2021 y 2022, según cartas de la compañía presentadas en una corte federal en Norfolk, Virginia, que supervisa asuntos relacionados con el naufragio del transatlántico.

Ayer, el experto en submarinos, el dr. Graham-Jones señaló que existen al menos 6 pistas que revelan las circunstancias del trágico viaje. El miércoles, se llevaron a tierra 10 fragmentos de la nave, esto después de que se encontrara reposando cerca de los restos del naufragio del Titanic.

El experto en Ingeniería Mecánica y Marina de la Universidad de Plymouth indicó que la elección de la ventana para el Titán fue inadecuada, considerando que la embarcación estaba destinada a sumergirse a una profundidad de aproximadamente 3 mil 700 metros, situación que originó la tragedia, al igual que se pudo presentar la filtración de algunas tuberías y componentes que conducen hacia el exterior habría sido un factor crítico.

A pesar de la muerte de los tripulantes del Titán, la empresa sigue en operación por lo que tiene confirmada las siguiente fechas para la inmediata exploración hacia el Titanic programadas para 2024, las cuales son:

Misión 1: del 12 al 20 de junio de 2024.

Misión 2: del 21 al 29 de junio de 2024.