¿Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel?

Andrés Roemer, exdiplomático mexicano acusado de abuso sexual y que esperaba dentro de una prisión en Israel una virtual extradición a México, anunció que fue liberado desde hace unos días, ya que se determinó que no era ´una persona peligrosa´.

Sin embargo, el mismo Roemer dijo que permanecerá en prisión domiciliaria; "parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia", escribió en la plataforma X.

¿Por qué Andrés Roemer salió de la cárcel?

"Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia", dijo Andrés Roemer en una extensa publicación, donde afirmó que a lo largo de este tiempo ´el mundo lo abandonó´.

Andrés Roemer, según recoge Radiofórmula citando a su familia, estaría libre desde el 15 de diciembre de 2023, aunque no le fue permitido hablar del tema hasta ahora, que decidió hacerlo.

Fueron 76 días los que Andrés Roemer permaneció recluido en Israel, en los cuales, dijo, se ha dedicado a escribir un nuevo libro que estaría ´próximo a publicarse´; "les comparto toda mi historia y la genealogía de la misma. Aun cuando la verdad ya no importa".

"Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante. Tenemos tanto que compartir. Con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia".

Roemer fue detenido en Israel en octubre de 2023 por petición del Gobierno de México por al menos cinco casos de presunto abuso sexual en la Ciudad de México. Aunque el gobierno israelí lo considera ´extraditable´, también se dijo que esto podría llevar mucho tiempo en decidirse.

Cabe recordar que entre Israel y México no existe un tratado de extradición; se decía que Roemer podría pasar más tiempo en prisión debido a las deliberaciones de la corte pues se esperaba una audiencia para definir su situación.

Tanto Roemer como su familia y amigos más cercanos han insistido en decir que todas las acusaciones fueron armadas por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, y que no han sido suficientes para que este sea objeto de una posible extradición.