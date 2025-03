Fanny, era un ajolote; comete error en su tarea escolar y VIDEO se hace viral

¿Qué es lo que más extrañas de ir a la escuela? Tal vez los amigos, el recreo e incluso hasta las tareas, aunque muchas veces -seamos honestos- nos llegamos a equivocar con lo que nos encargaron y terminábamos por entregar algo totalmente diferente.

Algo así le ocurrió a una pequeña de nombre Fanny, quien al parecer no escuchó bien las instrucciones del profesor y llegó a su salón con algo que nadie se hubiera imaginado.

´Un ajolote, no guajolote´

Es en tiktok donde diversos perfiles han hecho viral un video donde en una escuela habrían solicitado a sus alumnos llevar figuras con forma de ajolote, posiblemente porque el pasado 1 de febrero se celebra en nuestro país el Día Nacional del Ajolote.

Esta especie continúa catalogado como en peligro de extinción debido a la reducción de su hábitat, la contaminación y la introducción de especies invasoras a su ecosistema.

Pero volviendo al video; en un momento se escucha como el profesor comienza a pasar lista y les recuerda a los menores que ese día será la exposición de ajolotes. Es en ese momento donde el maestro pasa lista a Fanny, quien al parecer iba llegando al salón.

Es ahí donde uno de los alumnos grita: ´Profe, la Fanny ahí viene´, mientras que otro, también gritando dice: "profe, Fanny no trajo su ajolote, trajo un guajolote" mientras la pequeña entraba cargando una simpática figura con forma de esta ave.

"¡Fanny, era un ajolote!", se escucha decir al maestro entre risas, mientras muestra a la cámara la obra de arte que Fanny había llevado ese día.

El video ya fue replicado no solo en Tiktok sino en otras redes sociales como Instagram, donde los comentarios por la pequeña equivocación de la niña no se han hecho esperar, aunque principalmente reconocieron el esfuerzo que hizo al cumplir con la tarea, aunque no de la mejor manera.

