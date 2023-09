Según la ciencia, este es el mejor nombre ¿Lo sabías?

Elegir un nombre suele ser complicado, sobre todo, porque según algunas creencias, los nombres pueden traer una carga de personalidad que acompañará al bebé por el resto de su vida. Existen cientos de propuestas con múltiples significados, está desde el típico que se hereda en la familia y que va pasando de abuelos a padres y a hijos, al que está de moda porque hay un famoso que se llama así. Sin embargo, a menudo, los padres eligen para su bebé el nombre que mejor les suena y cuando estos van creciendo, los amigos suelen llamarlos de otras formas ¡Que jugada!.

Los principios de la lingüística, como la iconicidad o "simbolismo sonoro" y las investigaciones que han ido surgiendo en este campo revelan que algunas palabras, incluidos los nombres, suenan mejor que otras. Aunque estos hallazgos no son universales, existen estudios que demuestran que las asociaciones significativas con los nombres son comunes a todas las lenguas del mundo.

Precisamente encontrar el nombre más bonito, según la ciencia, es complicado. Algunos de los especialistas como el Dr. Bodo Winter, catedrático asociado de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham ha analizado cientos de nombres de bebé populares para desvelar cuáles suenan mejor tanto en diversas partes del mundo.

El doctor Winter cita otro estudio: From Karen to Katie: Using Baby Names to Understand Cultural Evolution, (de Karen a Katie: uso de los nombres de bebé para entender la evolución cultural) publicado en 2012 en Psychological Science (ciencia de la psicología).

En este trabajo los investigadores usaron más de 100 años de datos de nombres de pila y descubrieron algo sorprendente. Lo que vieron fue que cuando se producían huracanes importantes, el nombre de la siguiente generación de bebés tenía mayores probabilidades de presentar sonidos que aparecen en el nombre del huracán, como Katie tras el huracán Katrina.

"Esto parece sorprendente al principio: nadie querría poner a su hijo el nombre de una catástrofe natural devastadora, ¡por supuesto! Pero cuando un huracán especialmente peligroso causa estragos en un país, su nombre se menciona una y otra vez en los medios de comunicación".

"Se sabe por investigaciones psicológicas que las cosas que nos resultan más familiares suelen gustarnos más, fenómeno conocido como "efecto de mera exposición". Como resultado, los sonidos del habla contenidos en los nombres de los huracanes tienen más probabilidades de aparecer en los nombres de la siguiente generación".

Los nombres más populares en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer cuáles son los nombres más populares del país, información en la que puedes corroborar si efectivamente estás dentro de la lista.

El organismo publicó a través del portal web "Cuéntame de México", cifras de natalidad en la República y explicó, entre otros datos, que en 2020 se registraron 400,000 nombres, de los cuales 260,000 fueron de mujeres y 160,000 de hombres.

De acuerdo con estos datos, el nombre más elegido para las niñas fue "Sofía", en tanto para los niños la elección fue "Santiago", nombres que se eligieron para los y las recién nacidas a lo largo del país.

Los nombres más comunes en México, según el Inegi

A continuación, te presentamos los 10 nombres más comunes entre los años 2017 y 2021, tanto para hombres como para mujeres, y el total de personas que se llaman así actualmente, según el registro oficial.

Para niñas:

1. Sofía: hay 30,154 mujeres registradas con este nombre en la actualidad en México.

2. María José: con 23,848 mujeres.

3. Valentina: 23,545.

4. Ximena: 23,227.

5. Regina: 22,604.

6. Camila: 20,412.

7. María Fernanda: 18,800.

8. Valeria: 17,842.

9. Renata: 17,063.

10. Victoria: 16,544

Para niños:

1. Santiago, 46,943.

2. Mateo: 35,482.

3. Sebastián: 25,554.

4. Leonardo: 23,687.

5. Matías: 21,953.

6. Emiliano: 20,863.

7. Diego: 20,005.

8. Miguel Ángel: 18,558.

9. Daniel: 17,928.

10. Alexander: 16,491.

¿Cómo te llamas?