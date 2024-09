¿Qué pasará con el show de Adrián Marcelo en Pepsi Center tras pedirse su cancelación?

A mitad de la semana, Adrián Marcelo abandonó el reality ´La Casa de los Famosos´ ante la insistencia de la producción de que se responsabilizara sobre sus acciones durante el programa. El influencer ya está de vuelta en Monterrey, pero la controversia está lejos de disiparse, pues ahora los internautas esperan represalias en el resto de sus proyectos.

Como bien se sabe, el exconductor de Multimedios lleva a cabo un show junto al comediante y amigo suyo, Iván Fematt, mejor conocido como ´La Mole´, denominado "Hermanos de leche", el cual pensaban llevar a recintos importantes de México, entre ellos el Pepsi Center en la CDMX, el próximo 30 de octubre.

Sin embargo, todo indica que la alta desaprobación en redes sociales contra el youtuber de 35 años en las últimas semanas, producto de su actitud y comentarios tildados de machistas, misóginos y manipuladores, que presuntamente aumentaban los conflictos entre los participantes del reality, afectaría la recepción del evento.

Según han difundido los internautas, la venta de los boletos para el evento es demasiado baja, y el interés del público habría decaído drásticamente tras la salida de Marcelo de LCDLF, y se ha pedido incluso que los gestores del Pepsi Center decidan cancelar el evento.

Hasta el momento, el recinto no ha emitido ningún comunicado o algún posicionamiento al respecto, y el socio de Adrián Marcelo, ´La Mole´, afirmó horas después de su salida del reality que todo seguía en pie.

"Seguimos igual, obviamente el público de Hermanos de leche no es el que ve La Casa de los Famosos, pero no pasa nada, y si no, nos ponemos a vender licuachelas, tortas ahogadas o algo. No pasa nada."