Otra de infieles; mujer grafitea auto de su esposo y se viraliza en redes (+Vídeo)

Una mujer se hizo viral en TikTok por rayar con aerosol el automóvil de su esposo, a quien acusó de "destruir a su familia" por una supuesta infidelidad.

"Paolo Mesía, infiel, mentiroso". Así dejó en evidencia una mujer a su pareja, quien, se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

El video, de 12 segundos de duración, fue compartido por el usuario .andresv, quien lo musicalizó con el audio viral "Oh no, Oh no". En dichas imágenes se observa como la mujer escribió con tinta roja sobre un automóvil blanco: "Paolo Mesía, infiel, mentiroso, te gustan las pu..., destruiste tu familia, infiel, mujeriego".

En otro video, subido por .andresv, se puede ver lo que sería la segunda parte de la historia, donde se ve el automóvil del esposo infielestacionado completamente grafiteado.