Luna Bella rompe el silencio tras comentarios sobre video en el metro de la CDMX

Luna Bella ha estado, en sentido figurado, en boca de todos en México debido a su más reciente video, en el cual sostiene relaciones sexuales con dos sujetos a bordo de uno de los vagones del metro de la Ciudad de México.

Si bien la creadora de contenido para adultos está acostumbrada a la polémica en esta ocasión su actuar provocó millones de comentarios, muchos de los cuales reprobaban tanto su actuar como el de las autoridades, que al parecer no tienen la intención de multarla por sus acciones.

Luego de varios días, Verónica Melendez Coronado, nombre real de Luna Bella, habló respecto a esta situación con sus seguidores y dejando un contundente mensaje a quienes hablan bien o mal de ella.

Video de Luna Bella en el metro: esto dijo la influencer

Fue a través de su canal de Telegram donde Luna Bella sostuvo que está en un punto de su vida en el cual ya no tiene nada qué perder; justificó todo lo que ha hecho diciendo que ha sido un medio para ayudar a su familia y que finalmente ya no tengan carencias.

Sobre el video en el metro de la CDMX dijo que, al no ser la primera vez que vivió algo similar, su reputación ya estaba dañada desde hace tiempo; por ello, su único objetivo en todo este tiempo ha sido dar una mejor vida a su familia.

"Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja".

Por ello, insistió que luego de ver a una hermana casarse, otra terminar sus estudios y seguir cuidando a sus perros rescatados lo que pueda ocurrir con ella no le importa, incluso podría morir en paz.

"Esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir", sentenció la joven, reiterando que desde pequeña ha enfrentado críticas las cuales, en este punto, ya no le afectan como antes.

Por ello, dijo que seguirá haciendo contenidos como a ella le plazca, por lo que cualquier situación legal que venga tras este video la tiene sin cuidado.