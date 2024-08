LCDLFMX: "Interesante punto de vista"¿Qué significa y cuál es el origen de la icónica frase que usan los habitantes?

El pasado domingo en La Casa de los Famosos México, Mario Bezares, mejor conocido como ´Mayito´, sorprendió a todos con una frase que rápidamente se volvió viral: "Interesante punto de vista".

Durante una discusión con Ricardo Peralta, en lugar de dejarse afectar por las críticas, Bezares lanzó esta inesperada respuesta, generando un torrente de reacciones en redes sociales.

Lo curioso es que la frase no quedó ahí. Más tarde, Sabine Moussier la repitió en un enfrentamiento con Gala Montes, lo que consolidó su popularidad entre los seguidores del reality show. Tanto fue el impacto que "Interesante punto de vista" se convirtió en tendencia en plataformas como X, antes conocida como Twitter.

'Interesante punto de vista': La frase de Mario Bezares que conquistó las redes y su profundo significado

Ante la popularidad de la frase, Brenda Bezares, esposa de Mario, decidió compartir un video en sus redes sociales explicando el verdadero trasfondo de estas palabras.

Brenda, quien ha sido facilitadora de Access Consciousness por más de tres años, explicó que la frase proviene de esta técnica de desarrollo personal, cuyo objetivo es que las personas se vuelvan más conscientes y no se dejen afectar por los juicios ajenos.

Según Brenda, al decir "Interesante punto de vista", reconocemos que las críticas y opiniones de los demás no son verdades absolutas, sino simples puntos de vista que no tienen que afectarnos. La frase invita a despersonalizar los ataques y a no permitir que el ego se adueñe de nuestras emociones.

Esta técnica, creada por los autores Dain Heer y Gary Douglas, tiene practicantes en más de 173 países, ofreciendo herramientas para vivir una vida más consciente y plena. Con esta frase tan poderosa, Mario Bezares demostró que, a veces, un simple cambio de enfoque puede transformar por completo nuestra percepción de las críticas.