Se sigue evaluando; Rocío Nahle sobre fusión de secretarías de Turismo y Cultura

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que aún no hay una decisión final sobre la posible fusión de las secretarías de Turismo y Cultura, y aseguró que escuchará las voces que se han manifestado en contra.

"Yo gobierno escuchando al pueblo, y hay un grupo que está dentro de Cultura donde están manifestándose y los voy a recibir. Vamos a escuchar a todos", dijo.

En conferencia de prensa, Nahle explicó que el gobierno estatal tiene contemplado el proyecto, pero descartó que se imponga.

"Esto no se trata de una imposición. Lo que sí les digo es que no puede ir separado, si van a estar las dos secretarías o va a estar una, no puede estar separado", sostuvo.

Actualmente, la subsecretaría de Turismo se encuentra bajo la dirección de Jorge Flores Lara. "Precisamente no hemos nombrado ninguna secretaria o secretario porque estamos esperando a ver cómo salimos en esto. Si no, pues ni modo, quedan dos y ya nombraremos a una secretaria o secretario", agregó.

Eventos culturales y turísticos en Veracruz

En la misma conferencia, la secretaria de Cultura, María Xóchitl Molina, presentó el Festival Yolpaki, encuentro cultural que se realizará del 23 al 25 de mayo en la Macroplaza de Veracruz.

"El festival de las culturas será este 23, 24 y 25 de mayo. Aquí se llevarán a cabo foros, exposiciones y talleres de 11 de la mañana a 17:00 horas. Habrá danzas y rituales también de 18:00 a 22:00 horas, conciertos de 20:00 a 24:00 horas", detalló.

Molina indicó que participarán más de dos mil artesanos, cocineras tradicionales, médicos de medicina ancestral y representantes de los pueblos originarios del estado; "estarán presentes más de dos mil 500 participantes de pueblos originarios", dijo.

Habrá presencia de comunidades Nahua, Totonaca, Teenek, Popoluca, Zapoteca, Chinanteca, Mazateca, Tepegua, Mixteca, Maya, Mixe, Zoque y del pueblo afromexicano; "en Veracruz tenemos el 68 por ciento de su población indígena distribuida en 144 municipios", indicó.

La funcionaria también anunció la edición 2025 del Festival Internacional de la Salsa, que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en el salsódromo de Boca del Río; "tendremos 400 mesas VIP, tendremos también stand de alimentos y bebidas para todos los asistentes", afirmó.

Entre los artistas confirmados están Grupo Niche, Los Van Van, Alberto Barros, José Alberto "El Canario", Galy Galiano, Óscar D´León y Gilberto Santa Rosa.

Molina explicó que ambos festivales forman parte del calendario cultural promovido por la administración estatal.

"Aquí la gobernadora Rocío Nahle, ustedes han visto que en su anuncio de su plan de gobierno de un evento por mes, hemos hecho estos eventos por mes", señaló.