Estos son los nuevos emojis que llegarán a Android y iOS

Los emojis son una parte importante de la experiencia de los usuarios tanto de Android como de iOS, pues permiten expresar emociones y añadir elementos gráficos por escrito que le otorgan una mayor noción de interactividad y dinamismo a las conversaciones.

Por ello, cada que se anuncia la llegada de nuevos emojis, la expectativa crece entre los usuarios que inmediatamente imaginan las posibilidades que les otorgarán estos nuevos símbolos.

Recientemente, Emojipedia, con datos de Unicode, difundió la llegada de nuevos símbolos en los próximos meses para todos los dispositivos compatibles de Android y iOS, y las reacciones no se han hecho esperar.

Entre estas incorporaciones destacan una hortaliza, un arpa, una pala y una salpicadura morada, que abren nuevas posibilidades para ilustrar conversaciones sobre recetas, música, o también pueden usarse de forma metafórica o abstracta.

También los fans de la naturaleza estarán encantados con el nuevo emoji del árbol sin hojas, que es perfecto para simbolizar el cambio de estaciones, aunque también se le ha referido como un modo de concientizar sobre la sequía y el cambio climático.

Sin embargo, hay un emoji que con diferencia despertó la mayor expectativa entre los usuarios, pues afirman que es un símbolo que "nos representa a todos": se trata de un rostro exhausto con ojeras.

representation is important. thank you unicode team.