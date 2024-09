¿Es de lujo? Te decimos cuánto cuesta el reloj que usó AMLO durante su sexenio

Entre todos los temas que se tocaron este 06 de agosto en la conferencia mañanera del presidente López Obrador hubo uno que destacó por la importancia que le dio el mandatario, en respuesta a una publicación en redes sociales donde se hablaba del coto de su reloj.

López Obrador, desde el jueves pasado, se refirió a un mensaje escrito en la plataforma X por parte de un usuario identificado como @Amadoelquelolea, donde lo acusan de usar un reloj cuyo valor superaría los 100 mil pesos.

¿Cuánto cuesta el reloj de AMLO?

El usuario de X, en su publicación, usó un calificativo bastante fuerte para referirse a los simpatizantes del Presidente, a quienes dijo que mientras todos hablan de austeridad, el mandatario estaría usando un reloj exageradamente caro.

En respuesta, López Obrador admitió que el reloj que tiene es muy parecido al que aparece en la imagen compartida en X; sin embargo, su precio es muy inferior al que señalan en redes sociales, además que este fue un regalo que recibió desde hace más de ocho años.

López Obrador comparó la imagen con el reloj que portaba en la mañanera del 5 de septiembre, que fue el mismo que usó en la conferencia de este viernes, ironizando que parece que solo están usando su imagen ´para hacer publicidad´.

Por segundo día consecutivo, el Presidente hizo referencia a un mensaje en redes sociales sobre el valor de su reloj

Según el mensaje de X, el reloj que usaría AMLO sería de la marca IWC Schaffhausen, el cual estaría valuado en cuatro mil 700 euros, alrededor de 117 mil 700 pesos mexicanos.

Por su parte, López Obrador dijo que en realidad el valor de su reloj no superaría los dos mil 500 pesos, sin tomar en cuenta que lo ha tenido desde antes de iniciar su mandato ´y no le ha fallado´ en todo este tiempo a pesar de no ser de ´una marcha machuchona´.