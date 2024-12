Conoce los nuevos Crocs de Wicked ¿dónde comprarlos y cuánto cuestan?

Te contaremos todo sobre la nueva colección que Crocs lanzó de Wicked para México, mira los detalles y cuánto cuestan.

Crocs es una empresa que ha sabido posicionarse con las colaboraciones, desde El Extraño Mundo de Jack, las que lanzaron de Batman o incluso en el calzado hecho para perros.

Ahora se han dedicado a colaborar con Universal Pictures para lanzar un calzado de uno de los estrenos más esperados del año, Wicked.

La adaptación cinematográfica del musical de Broadway, Wicked, está siendo un éxito de taquilla en su fin de semana de estreno con una recaudación de 164 millones de dólares a nivel mundial.

La fiebre por esta cinta protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande ha llegado a los productos, desde Funkos, libros, disfraces, libretas y muchas cosas más, hasta sus propios Crocs que ya son de los más esperados.

Los Crocs de Wicked se inspiran en los personajes principales del musical, Glinda y Elphaba, en una colaboración de diseños únicos que ya han llegado a México.

Cada uno de los pares refleja la esencia de los personajes, uno de ellos es el inspirado en Glinda, se trata del modelo Siren que tiene tonos suaves y brillantes que evocan una personalidad femenina y encantadora.

Por su parte el classic clog de Elphaba tiene colores verdes profundos e intensos que se mezclan con el negro, dando un toque más rebelde.

Este calzado promete ser muy cómodo, destacando además de todas las colaboraciones ya que con Wicked se ha ido más allá con diseños que reflejan cómo es cada uno de los personajes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

El calzado incluye Jibbitz personalizados con elementos icónicos de Wicked: el sombrero de bruja, la escoba, el libro de hechizos, la letra "W", frases como Defy Gravity y en el caso de Glinda un charm dorao con la frase "The Best Witch of All".

¿Cuánto cuestan los Crocs de Wicked?

En cuanto al costo, los Crocs de Elphaba tienen un costo de mil 499 pesos mexicanos, mientras que el calzado Siren de Glinda tiene un costo de 2 mil 199 pesos mexicanos y se pueden comprar en tiendas de la marca, tiendas autorizadas o en línea.

Por su parte los Jibbitz adicionales pueden costar entre 200 y 400 pesos mexicanos.