¿Cómo activar el modo 'Simpson' en WhatsApp?

Desde 1989, Los Simpson, es la serie animada predilecta que ha pasado de generación en generación. Creada por Matt Groening (Futurama, (Des) encanto) esta familia amarilla se ha colocado en el gusto de las audiencias y no necesita presentaciones, ya que los personajes han sido lanzados en serie, película e innumerables artículos.

Producida por Gracie Films en asociación con 20th Television Animation, se transmitió por primera vez el 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos, con una duración aproximada de 24 minutos por episodio, y de ahí su éxito no se ha detenido. Ahora incluso podrán estar en tu WhatsApp de esta forma.

También te puede interesar... De esta forma puedes ocultar las imágenes en los chats de WhatsApp

Paso a paso para activar el modo Simpson en tu WhatsApp

Sin duda alguna, la app de mensajería más usada en el mundo es WhatsApp, y cada uno de sus usuarios quiere personalizarla lo mejor posible. Si tú eres fan de los Simpson entonces entérate cómo tenerlos en tu app propiedad de Meta.

Este modo, permite a los usuarios modificar el logo de la app con una imagen de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie a su antojo. El modo no está de forma oficial dentro de la app, por lo que debes hacerlo mediante un launcher (lanzador) el cual te permite cambiar la interfaz del celular y personalizar tu teléfono como quieras.

También te puede interesar... ¿Cómo recuperar una cuenta hackeada de WhatsApp?

En este caso para activar el modo ´Simpson´ deberás utilizar el Nova Launcher, el cual te permite modificar aspectos como fondo de pantalla, tipo de letra, logotipos, entre otros. Este es el paso a paso para aplicarlo en tu WhatsApp:

Descargar la aplicación Nova Launcher en dispositivo Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular Buscar o crear con inteligencia artificial una imagen del ícono del logo de WhatsApp con alguna referencia a Los Simpson (archivo debe estar en PNG) Seleccionar WhatsApp (más de 2 segundos) y seleccionar "Editar". Dar click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos. Buscar la imagen, definir en su tamaño y dar click en "Listo"

También te puede interesar... ¡Se despiden de WhatsApp! Lista de celulares que se quedan sin la app en marzo

Cabe mencionar que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad, ya que al usar estos modos externas podrías comprometer la seguridad de tus datos personales.