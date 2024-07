¿Cómo activar el círculo azul en WhatsApp y usar la inteligencia artificial?

Meta ha introducido un chatbot en WhatsApp, impulsado por inteligencia artificial, para facilitar la creación de contenido y mejorar la interacción con los contactos. Esta herramienta, denominada Meta AI, se basa en el modelo de lenguaje Llama 3 y está diseñada para ofrecer respuestas en lenguaje natural y acceso a información en tiempo real.

Meta AI es similar a otros chatbots como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google. Este asistente virtual utiliza la inteligencia artificial para comprender y responder a consultas de los usuarios, mejorando la experiencia de uso de WhatsApp sin necesidad de aplicaciones adicionales ni suscripciones de pago.

La implementación de esta función es gradual, comenzando en países como India, Estados Unidos y algunos en África, y recientemente en América Latina.

¿Cómo activar Meta AI en WhatsApp?

Para activar Meta AI en WhatsApp, sigue estos pasos:

1. Actualiza WhatsApp : Asegúrate de tener la última versión de la aplicación instalada. Puedes verificar y descargar actualizaciones desde la Google Play Store para Android o la App Store para iOS.

: Asegúrate de tener la última versión de la aplicación instalada. Puedes verificar y descargar actualizaciones desde la Google Play Store para Android o la App Store para iOS.

2. Identifica el círculo azul: Abre WhatsApp y ve a la sección de chats. En la parte inferior de la pantalla, justo arriba del ícono de nuevo chat, debería aparecer un círculo azul que representa a Meta AI .

azul: Abre y ve a la sección de chats. En la parte inferior de la pantalla, justo arriba del ícono de nuevo chat, debería aparecer un azul que representa a .

3. Inicia un chat con Meta AI **: Pulsa el círculo azul para abrir un nuevo chat con Meta AI . Aquí podrás ingresar cualquier consulta. En algunas regiones, está habilitada la opción de enviar imágenes a Meta AI , mientras que en otras solo se puede interactuar por mensajes escritos.

**: Pulsa el azul para abrir un nuevo chat con . Aquí podrás ingresar cualquier consulta. En algunas regiones, está habilitada la opción de enviar imágenes a , mientras que en otras solo se puede interactuar por mensajes escritos. También te puede interesar... Así puedes fotografiar planetas desde el patio de tu casa

¿Qué funciones ofrece Meta AI?

Meta AI está diseñado para responder a una amplia gama de preguntas, desde consultas básicas hasta temas complejos. Algunas de las capacidades incluyen:

- Información general: Preguntas sobre días festivos, clima, noticias y más.

- Recomendaciones tecnológicas: Consejos sobre dispositivos, aplicaciones y soluciones técnicas.

- Problemas complejos: Respuestas a preguntas avanzadas en áreas como la física cuántica.

- Generación de imágenes: Meta AI puede crear imágenes a partir de descripciones dadas por el usuario en el chat.

También te puede interesar... Horóscopo maya: descubre que animal eres según tu fecha de nacimiento

¿Qué hacer si no quieres usar Meta AI?

Aunque Meta AI no puede ser eliminada completamente de WhatsApp, los usuarios que prefieran no utilizar esta función pueden simplemente no interactuar con el chatbot. Si ya has iniciado una conversación y deseas eliminarla, sigue estos pasos:

1. Eliminar el chat: Abre la conversación con Meta AI .

. 2. Selecciona eliminar chat: En el menú de opciones, selecciona "Eliminar chat" y confirma la acción.

¿Cuándo estará disponible Meta AI para todos?

La implementación de Meta AI se está realizando de manera gradual, por lo que no todos los usuarios verán el círculo azul de inmediato. Para asegurarte de tener acceso a esta herramienta, es crucial mantener WhatsApp actualizado a su última versión.

Meta AI representa un avance significativo en la integración de inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería, ofreciendo a los usuarios una herramienta poderosa para mejorar la comunicación y el acceso a la información. Mantente atento a las actualizaciones de WhatsApp para disfrutar de todas las nuevas funciones que Meta AI tiene para ofrecer.