Alertan sobre nuevo tipo de estafa en Facebook por Market Place ¡atención!

Los fraudes por internet o a través de redes sociales se han hecho mayormente comunes, por el alcance que tienen las redes sociales y la facilidad con la que los datos personales están activos en la red. Recientemente han surgido casos de fraudes en Facebook por medio de Market Place.

Marketplace es una plataforma al interior de Facebook, la cual te permite interactuar con otros usuarios a través de anuncios donde promocionan ventas de productos o servicios, pero, esto ha sido un 'blanco' fácil para los estafadores, quienes aprovechan simular una venta para robar datos y cometer los engaños.

Cuidado, así pueden estafarte por Market Place

Lo primero que debes saber es que este tipo de estafas, donde sustraen datos personales es también llamado "Pishing", una nueva modalidad donde interactúan estafadores y víctimas. Este tipo de engaños se ha popularizado generalmente al realizar compras en línea y recientemente a través de Facebook.

Este tipo de engaños, surge principalmente cuando se da click a un anuncio de venta o servicio y los ciberdelincuentes aprovechan para pedir ser contactados vía WhatsApp y a través del número personal comienzan a entablar una conversación con el usuario, tratando de obtener datos personales e incluso bancarios para posteriormente ser estafados.

Pero no termina ahí, pues el engaño continúa cuando los mismos ciberdelincuentes a través de otros perfiles en Facebook o WhatsApp, ofrecen 'ayuda' con el proceso de fraude.

¿Cómo evitar fraudes cibernéticos?

Para llevar a cabo la supuesta recuperación del dinero, piden que los usuarios accedan a links externos, que al momento que ingresan, infectan los dispositivos móviles para obtener fotos, videos o acceso a aplicaciones bancarias.

- Evita compartir información personal: Compartir datos bancarios o personales en conversaciones privadas sin asegurarse de la legitimidad de la otra parte es un error común.

- Desconfía de ofertas 'deslumbrantes': Los precios excesivamente bajos o promesas de recuperación de dinero suelen ser tácticas para atraer a víctimas incautas.

- No abrir mensajes o links desconocidos: No abras ni respondas a mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado.

- Precaución con los enlaces: No hagas clic en enlaces de correos electrónicos, aunque sean de contactos conocidos, eso implica no descargar archivos adjuntos de correos electrónicos, aunque sean de contactos conocidos.

- Evita redes públicas de WiFi: Evita conectarte a redes públicas de WiFi, ya que pueden ser inseguras y permitir que los delincuentes accedan a tu información.

- Revisa las reseñas: Al comprar un producto o servicio, lee las reseñas de clientes que ya lo hayan adquirido.

- Verifica los correos: Ten cuidado con los correos electrónicos que parecen ser de tu banco o de otra empresa con la que trates con frecuencia. Las instituciones financieras no solicitan información personal por correo electrónico.

- Monitorea las cuentas: Monitorea tus cuentas con regularidad.

¡Cuidado, evita caer en fraudes cibernéticos!