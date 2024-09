5 consejos que debes saber si piensas comprar un iPhone 16

Con el iPhone 16 ya disponible para su compra, más de uno (o al menos quienes tienen tal poder económico) no esperaron más para adquirirlo. Si tú todavía no tienes el tuyo, pero esperas conseguirlo pronto, hay algunos detalles que quizá necesites saber.

No es que el dispositivo presente fallas de fábrica (al menos no que sepamos), pero en cuanto lo enciendas y empieces a configurarlo, no querrás pasar de largo algunos aspectos que te ayudarán a mejorar tu experiencia, por lo que aquí te dejamos un par de consejos para comenzar a usar tu iPhone 16.

Transfiere tus datos (también desde Android)

Si el iPhone 16 es tu primer celular, entonces da lo mismo; pero si estás usándolo para reemplazar otro dispositivo, no querrás perder tus datos.

Al usar el iPhone por primera vez, se te pedirá conectarte a una red Wifi, iniciar sesión con tu cuenta de Apple o crear una nueva, pero después se te preguntará si deseas transferir los datos de tu anterior dispositivo.

No importa si estás cambiando de Android a Apple, ya que es posible transferir los datos desde un dispositivo Android; si simplemente estás actualizando de un iPhone a otro, procura tener la copia de seguridad más reciente en iCloud, y así conservarás tus datos, aplicaciones, ajustes y hasta fondo de pantalla.

Asegúrate, además, de que todo se sincronice.

No pierdas tus chats de WhatsApp

Partiendo desde lo anterior, seguro te alegrará saber que ya es posible conservar todas tus conversaciones en WhatsApp, sin importar si vienes de Android o Apple, cosa que antes era cosa imposible.

Te recomendamos no cerrar la sesión en tu antiguo móvil antes de haber transferido los datos, y en tu nuevo móvil necesitarás la aplicación ´Move to iOS', cuyo funcionamiento involucra una serie de pasos sencillos que te explicaremos en otra oportunidad.

Instala primero las apps principales

Se entiende la emoción de disfrutar de lo último en tecnología, y seguro no tardarás en querer descubrir los nuevos secretos y opciones que iPhone 16 y iOS 18 tiene para ofrecerte, pero te recomendamos mantener la calma y comenzar instalando sólo tus aplicaciones esenciales.

Es decir, te recomendamos de inicio omitir juegos, aplicaciones de comida a domicilio, transporte o edición de fotografías; antes configura poco a poco apps primordiales para adaptarte y optimizar el funcionamiento de tu dispositivo.

Ten paciencia con la batería y el rendimiento

La primera vez que uses tu iPhone, incluso ya configurado, lo más normal del mundo es que el rendimiento no sea el esperado; por lo tanto, no te agobies.

Incluso cuando parece que ha finalizado la configuración, cientos de datos continúan sincronizándose en segundo plano, por lo que es posible que percibas mayor calentamiento en el dispositivo y menor duración de la batería.

Dale un día o dos a tu iPhone para que comience a funcionar como se debe, no quiere decir que no lo uses hasta entonces, pero sí que notarás la mejoría.

Recuerda que no incluye cargador

Si llevas un par de años siendo usuario de Apple, puede que esto sea obvio, pero no está de más recordarlo.

Desde el iPhone 11, Apple ya no incluye adaptador de corriente en el empaque de sus dispositivos, sólo el cable de carga, así que deberás asegurarte de contar con uno en casa, o de adquirirlo.

El iPhone 16 cuenta con un puerto de carga USB-C, y el cable es de doble conexión USB-C, por lo que el adaptador de corriente deberá ser del mismo tipo para ser compatible. Puedes conseguirlo en tiendas oficiales de Apple o en línea siempre que tengan certificación de calidad.