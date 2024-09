Apple retira para siempre un tradicional elemento de las cajas del iPhone 16

Ya es posible adquirir el nuevo iPhone 16 en todos sus modelos, y los usuarios más asiduos de Apple habrán notado la ausencia de un elemento tradicional que se incluía en las cajas de los productos de la compañía.

Se sabe que Apple en los últimos años ha retirado accesorios importantes de sus empaques, supuestamente en pro del medio ambiente, siendo el primero más notorio el cargador, que desde el iPhone 11 se vende por separado.

El contenido del empaque se ha vuelto más reducido desde entonces, y ahora, con el iPhone 16, se limita al dispositivo, el cable de carga y un escueto manual de instrucciones, desapareciendo a uno de los insertos más entrañables: las pegatinas con el logo de Apple.

Aunque no todos le daban gran importancia a este elemento, muchas personas disfrutaban de colocarlo en diversos lugares, muchas veces en la parte trasera del auto, siendo el mayor indicativo de que eran dueños de un producto de Apple.

El color de la pegatina de la manzana de Apple podía ser fluorescente, del color del mismo dispositivo, aunque en la mayoría de los casos era blanca, y su inclusión en el empaque de los productos era una tradición que se remonta a los inicios de la compañía, cuando vino con el ordenador Apple II en 1977.

Su eliminación forma parte de las medidas de Apple para reducir la contaminación, ya que su objetivo es volverse neutra en carbono para 2030, y para ello se han propuesto eliminar todo el plástico de sus empaques, siendo este el material del que están hechas las pegatinas.

No obstante, no todo está perdido para quienes gustaban de coleccionar estas pegatinas, pues se ha anunciado que será posible solicitarlas al momento de la compra de un iPhone 16; eso sí, sólo aplicará en tiendas físicas oficiales de Apple, no en tiendas ajenas ni mediante compras en línea.

A este paso, no hay que descartar que en los próximos años también se prescinda del cable de carga, en favor de la carga inalámbrica; al final, lo que importa es que la caja contenga el dispositivo, ¿cierto?

¿Qué opinas?