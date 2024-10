"Ya no quiero regresar al Poder Judicial, ya no hay autonomía": Jueza Angélica

Detenida hace más de 15 meses, acusada por supuesta favorecer a un delincuente a obtener su libertad, la jueza Angélica Sánchez Hernández aún no ha sido declarada culpable, ni inocente, pero en este lapso fue removida de su cargo, y hasta el momento no le han definido si podrá volver a su Juzgado.

"Y la verdad, ya no quiero regresar al Poder Judicial, ya no me interesa, porque hoy en día les dicen lo que deben hacer, ya no hay autonomía para los jueces", expresó.

Explicó que actualmente continúa bajo proceso por el delito de tráfico de influencias y contra la fe pública, sin embargo recordó que ganó un amparo por parte de la justicia federal, pero la Fiscalía General del Estado solicitó la revisión del mismo, hecho que está detenido debido al parto de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Mientras tanto, aclaró que ella continúa cumpliendo con las medidas de prevención que le fueron dictadas, como el hecho de ir a firmar periódicamente, pero en el caso del pago de la fianza millonaria que le solicitaron, aclaró que no la ha podido cubrir, porque no cuenta con los recursos para ello.

En ese sentido, recordó que ella no ha podido cobrar su sueldo, porque desde el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz llevan un año sin poder resolver su caso.

Criticó la dilación para determinar cuál será el resultado del proceso sancionador administrativo que le iniciaron, y mientras tanto, no ha podido trabajar, y por ende no cuenta con los recursos para poder pagar su fianza.

Sin embargo, consideró que en este momento ya no le interesa regresar a su puesto como juzgadora, porque ha podido notar la falta de autonomía del Poder Judicial, pues hoy a todos los jueces les ordenan como resolver todos los asuntos.