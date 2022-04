Visita obispo de Papantla a presos en penal de Misantla

Previo a su ingreso dio a conocer que desde hace dos años no se llevaba a cabo esta actividad pastoral y hoy se retoma, no solo en este reclusorio sino en los que se tiene en la entidad; "bendito Dios hoy nos concede que podamos, no solo aquí, en todas partes ya celebrar sin restricciones de aforo, solo con cubrebocas".

Dijo que la Semana Santa es el misterio central de la fe, que fue el mensaje que llevó a los privados de la libertad para que reflexionaran en estos días; "Cristo muerto y resucitado, y la Cuaresma fue la preparación para llegar a esto; venimos haciendo un camino espiritual, siguiendo a Cristo, no lo perdamos de vista, hay que buscar a Cristo y celebrar su muerte y resurrección, las dos cosas, porque la muerte no se celebra, sino porque resucitó".

Dijo que con fe las cosas pueden cambiar, esto en materia de salud, pues señaló que el virus aún prevalece en el mundo y la población debe ser consciente y continuar con medidas sanitarias, lo que hará que pronto podamos llegar a una normalidad común y de esta manera no presenciar decesos que laceran a las familias.

Luego de conceder esta entrevista el prelado, acompañado por el padre Marco Antonio Salazar Ayala, llevó a cabo la celebración eucarística.