Veracruzanos que aspiran a elección judicial: ¿quiénes aparecen en lista preliminar del Senado?

Varios veracruzanos aparecen en la lista preliminar del Senado de la República, para los aspirantes a la elección judicial, ya sea para ministros, magistrados o jueces federales.

Entre quienes resaltan, aparece el ex procurador y ex magistrado, Eduardo Andrade Sánchez para la elección de ministro, lo mismo que el ex dirigente estatal del PVEM y ex procurador de Medio Ambiente, Eduardo Aubry de Castro Palomino.

Para la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que habrá de sustituir al Consejo de la Judicatura aparece la magistrada Ailet García Cayetano, quien también se inscribió en la lista del Poder Judicial, como en el del Poder Legislativo.

Entre los aspirantes para magistrado, para la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aparecen las magistradas del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz y Claudia Díaz Tablada.

De igual forma la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón competirá por un lugar en el Tribunal de Apelaciones en el Séptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz; lo mismo que el actual magistrado Humberto Hernández Reducindo quien aplicó para magistrado federal; así como el juez federal suspendido Javier Castellanos Chargoy.

También se inscribió el ex presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Antonio Manjarrez Valle y el ex consejero del Organismo Público Local Electoral, Roberto López Pérez.