Indira Rosales San Román es investigada por fraude

La candidata a diputada local por el distrito de Boca del Río, Indira Rosales San Román se encuentra bajo investigación por el presunto delito de fraude y desvío de recursos, en agravio de la hacienda pública estatal.

Así consta, en la denuncia que interpuso la Secretaría de Desarrollo Social ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la panista, durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

Cabe recordar, que el actual titular del Sedesol, Guillermo Fernández Sánchez denunció a Indira Rosales San Román por "simular" la contratación de un "software inexistente" cuando fungió como secretaria de despacho de la dependencia.

Dicho software, con un valor cercano a los cinco millones de pesos, fue adquirido en tiempos del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y serviría para conservar los listados y padrones de beneficiarios de los programas sociales.

En los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción ha avanzado en las diligencias de dicha denuncia en contra de una de las más cercanas colaboradoras del ex mandatario panista.

Guillermo Fernández expuso que, en una depuración de las adquisiciones de Sedesol en la administración anterior, encontraron servicios inexistentes.

"Supuestamente iba a servir para darle mantenimiento y conservación a los listados, a los padrones de sujetos de derecho de la administración pasada", expresó.

"La denuncia es contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román; la exjefa de la Unidad Administrativa, María José Noriega Mañez, y el exdirector jurídico, José Issac Burgos Villar", expuso.

"No venimos a simular y mantener la impunidad. Aquí hay un recurso de más de 4 millones de pesos que se pagaron y que no tenemos ninguna utilidad, no encontramos nada", añadió.