Rocío Nahle mencionada en dos ocasiones en debate de candidatos a la presidencia

Rocío Nahle, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a la gubernatura de Veracruz, fue nombrada durante el Primer Debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República organizado por el INE.

Durante el evento, Xóchitl Gálvez Ruiz, postulada del Frente Amplio por México a la presidencia, no escatimó en señalamientos de presunta corrupción, incluyendo a Nahle en sus críticas, luego de la polémica sobre sus propiedades millonarias.

ACUSAN CORRUPCIÓN

En el marco del debate, Denise Maerker, periodista y moderadora, planteó el tema de la corrupción, destacando que en cada sexenio han surgido denuncias de actos corruptos, aunque no se hayan desarticulado completamente las redes de corrupción.

En respuesta, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia por la Coalición "Sigamos Haciendo Historia", propuso impulsar la digitalización y fortalecer la Agencia Nacional Anticorrupción.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz no escatimó en críticas hacia el gobierno de Morena, acusándolo de no cumplir sus promesas de combatir la corrupción desde las altas esferas, sugiriendo que figuras como Claudia Sheinbaum Pardo habrían sido colocadas estratégicamente para encubrir actos de corrupción, incluyendo los de Rocío Nahle y otros colaboradores del presidente López Obrador.

"La verdad, Claudia, el Presidente te puso ahí, te dijo "corcholata", pero lo que quiere es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de SEGALMEX, de la corrupción de Rocío Nahle, de la corrupción de los hijos y amigos del Presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el Presidente quiere contigo".

En un segundo momento del debate, Maerker cuestionó a Gálvez Ruiz sobre sus propuestas para combatir la corrupción a todos los niveles de la administración pública.

En su respuesta, la candidata del Frente Amplio por México volvió a arremeter contra Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno actual, acusándolos de no investigar presuntos actos de corrupción de funcionarios y familiares del presidente, incluyendo sus hijos.

Gálvez Ruiz destacó su historial de denuncias, asegurando que no teme en enfrentar la corrupción sin importar la afiliación política de los implicados.

"Como Senadora he presentado 33 denuncias, inclusive, a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar, trátese de quien se trate, no me da ningún temor.

"Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nahle, ha decidido no investigar, por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas, todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como Presidenta", afirmó.

Ante estas acusaciones, Claudia Sheinbaum Pardo optó por no responder directamente.