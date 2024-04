Cambian de zona a fiscales denunciados de fabricar pruebas contra Itiel N

La exjueza de Control Angélica Sánchez Hernández afirmó que la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns cambió de zona a los fiscales denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por fabricar pruebas contra Itiel "N".

Al respecto, la actual candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC) señaló que continúan las irregulares dentro de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Para Sánchez Hernández, el organismo no solo habría fabricado testigos en casos judiciales, sino que también estaría encubriendo a fiscales implicados en la manipulación de pruebas en investigaciones como la de Itiel "N", conocido como "Compa Playa".

Dicho sujeto está actualmente detenido y vinculado a proceso por su supuesta participación en los homicidios de Leonardo Hernández, alias "el Brujo", y Eneas Pérez Ramírez, crímenes ocurridos en un palenque clandestino en Playa Vicente en abril de 2018.

Sánchez Hernández recordó que ella lo liberó ante el fallo de un Tribunal Colegiado, que determinó que no existen pruebas suficientes contra el "Compa Playa", sin embargo, la Fiscalía detuvo a Itiel por los mismos hechos y optó por proceder en su contra vinculándola por los delitos por tráfico de influencia y contra la fe pública.

"Ahora que estuve por Cosamaloapan personas de aquella zona me dijeron que los fiscales de Playa Vicente que habían armado todas esas tropelías de usar las declaraciones de esas personas para utilizarlas en contra del proceso de Itiel, cuando esas personas habían ido a declarar por otros hechos utilizando sus firmas, sus nombres, sus identificaciones, esos fiscales, esos ministeriales ya fueron cambiados de la zona, entonces no tan solo no van a investigarlos por hacer ese tipo de situaciones sino que los encubren simple y sencillamente cambiándolos de región", expuso la ex jueza y candidata al Senado.





AUTORIDADES "EN LA MIRA"

Sánchez Hernández opinó sobre la precaria situación en la que se encuentran policías, fiscales y jueces en este y otros casos, sugiriendo que podrían enfrentar consecuencias legales por abuso de autoridad. Ella manifestó su preocupación por las malas prácticas dentro de las instituciones encargadas de la prevención, procuración e impartición de justicia en el estado.

Respecto a las acciones específicas de la Fiscalía, Sánchez Hernández expuso que, tras las acusaciones de falsificación de pruebas y otros delitos, varios fiscales estatales fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Se señala que estos fiscales habrían utilizado identidades falsas para presentar testigos protegidos en el caso de Itiel "N". Además, se mencionan casos de presunta tortura a personas que fueron coaccionadas para firmar documentos en blanco, los cuales luego fueron utilizados en su contra de Itiel "N" sin tener ninguna relación

Cabe destacar que los fiscales estatales que actuaron en contra de Itiel "N" fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Francisco Jaimes Macedo, originario de Playa Vicente, denunció los probables delitos de falsificación de documentos y delitos cometidos contra la impartición de justicia, mientras Juan Hernández Pérez y Emilio Pulido Gómez, del mismo municipio, realizaron su denuncia por el posible delito de tortura.

Los funcionarios que fueron denunciados ante la FGR son Tomás Espinosa Hernández, Fiscal Sexto en la Unidad de Procuración de Justicia de San Andrés Tuxtla y Julio Alberto Zamora Bautista, Fiscal Segundo en la Sub-Unidad de Procuración de Justicia en Playa Vicente. También fueron denunciados Mauricio Rincón Martínez, agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Veracruz, Bonifacio Ramírez Cortés, policía ministerial adscrito a la Jefatura Detectives de Playa Vicente "y/o quien resulte responsable".

Sánchez Hernández afirmó que, según información recibida, la Fiscalía habría trasladado a los funcionarios denunciados, lo que interpreta como un intento de encubrir las irregularidades cometidas.

Por otro lado, Sánchez Hernández recordó su propia experiencia legal, donde fue vinculada a proceso por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública, después de haber dejado en libertad a Itiel "N" en cumplimiento de una resolución judicial. Ella insiste en su inocencia y ha presentado múltiples solicitudes de amparo contra las acusaciones en su contra.

"Yo quisiera que se hiciera, a manera de transparentar esto, de saber cuántas personas que están privadas de su libertad son perseguidos por delitos contra la salud y por delitos contra las instituciones de Seguridad Pública. Son muchísimas, cientos, entonces esta ha sido una herramienta por las Fiscalías y por Seguridad Pública para detener personas inocentes, acusarlos de estos dos delitos porque con ello se les estaría garantizando que la persona esté privada de su libertad y ya después formularles todas las carpetas que quieran, como ocurrió conmigo y como ocurre con muchísimas personas.

"Creo que todo esto, a la larga, va a resultar en responsabilidad para muchas personas, para policías, fiscales y para jueces que se han prestado a ello (...)", advirtió la candidata al Senado.