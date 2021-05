Uber no está operando en Orizaba, sostienen transportistas

Integrantes de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver) desmintieron la posible entrada de UBER a la zona y señalaron que ese tema se politizó.

Jorge Ramos, vocero de Astraver, indicó que de manera respetuosa han solicitado al gobernador del estado que no se violente la ley y no se permita que esa plataforma llegue no solo a Orizaba, sino a la entidad.